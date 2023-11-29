logo!: Welche Firmen hinter den Plattformen stecken

  3. Suche

Social Media - die Plattformen

Immer wieder sagen Erwachsene, man soll vorsichtig auf Social Media unterwegs sein und es möglichst nicht so viel benutzen! Aber wieso eigentlich? Was ist das Problem an den Plattformen? Wir stellen euch vier besonders viel genutzte Plattformen vor - wem sie gehören, wie sie ihr Geld verdienen und warum sie so oft kritisch beäugt werden:

TikTok

YouTube

Instagram

Snapchat

Die zwei Hauptprobleme: Datenschutz und superviel Werbung!

Okay, zwei Sachen haben alle Plattformen gemeinsam: Das mit dem Datenschutz scheint nicht so toll zu klappen. Verratet deshalb in eurem Profil möglichst wenig über euch und stellt es auf "privat", damit nur eure Kontakte etwas über euch erfahren können. Außerdem solltet ihr bei Apps immer die Einstellungen überprüfen. Zum Beispiel könnt ihr bei manchen Apps einstellen, ob sie auf alle Kontakte zugreifen dürfen, die ihr in eurem Adressbuch gespeichert habt, oder nicht. Mehr Tipps haben wir hier für euch:
Und das Zweite, das wohl alle gemeinsam haben: Das meiste Geld wird mit Werbung verdient. Die Plattformen sind nicht wirklich kostenlos - ihr bezahlt mit eurer Aufmerksamkeit. Und die Unternehmen wenden deshalb sämtliche Tricks an, damit ihr möglichst viel Zeit auf ihrer Social-Media-Plattform verbringt - und das kann sogar süchtig machen. Wie das funktioniert, könnt ihr hier nachlesen:
