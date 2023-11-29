logo!: Welche Firmen hinter den Plattformen stecken

Okay, zwei Sachen haben alle Plattformen gemeinsam: Das mit dem Datenschutz scheint nicht so toll zu klappen. Verratet deshalb in eurem Profil möglichst wenig über euch und stellt es auf "privat
", damit nur eure Kontakte etwas über euch erfahren können. Außerdem solltet ihr bei Apps immer die Einstellungen überprüfen. Zum Beispiel könnt ihr bei manchen Apps einstellen, ob sie auf alle Kontakte zugreifen dürfen, die ihr in eurem Adressbuch gespeichert habt, oder nicht. Mehr Tipps haben wir hier für euch: