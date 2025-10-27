  3. Suche

logo!: Lernt mehr über Russland!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Das größte Land der Welt:Lernt mehr über Russland!

Hier erfahrt ihr mehr über Russland, das größte Land der Welt - in Russland wurden sogar schon minus 71,2 Grad gemessen.

Die Flagge Russlands weht auf der Botschaft der Russischen Föderation. Russland ist enger Verbündeter von Belarus.
So sieht die russische Flagge aus.
Quelle: dpa
  • Kontinent: Europa und Asien
  • Einwohnerzahl: Etwa 144 Millionen
  • Fläche: 17.099.693 km²
  • Hauptstadt: Moskau
  • Sprache: Russisch
  • Geld: Russischer Rubel
  • Staatsoberhaupt: Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin
  • So grüßt man: Привет (Priwét!)
Karte von Russland mit Nachbarstaaten und Städten
Russland ist das größte Land der Welt und erstreckt sich über elf Zeitzonen - das heißt, wenn es ganz im Osten in Russland schon Mitternacht ist, ist es ganz im Westen Russlands gerade mal ein Uhr mittags.

Reise durch Russland

Man seht die Basilius-Kathedrale und den Kreml. Davor laufen Menschen.
Die sieben Manpupuner-Felsen sind zu sehen.
Die Transsibirische Eisenbahn, die durch eine grüne, hügelige Landschaft fährt.
Acht Matrjoschkas, die rot und blaue Kopftücher tragen.
Man sieht den schneebedeckten Berg Elbrus und andere Berge im Gebirge Großer Kaukasus.
Man sieht das Kunstmusseum Eremitage und seinen Vorplatz, auf dem mehrere Menschen sind.
Man sieht einen Teil der Kurischen Nehrung von oben. Links im Bild ist Wald zu sehen, der von dem Strand in der Mitte vom Meer rechts getrennt ist.
Man sieht die Auferstehungskirche in Sankt Petersburg. Neben der Kirche fließt ein Kanal.
Eine Frau in traditioneller Kleidung spielt Balalaika.
Eine Aufnahme des Ortes Oimjakon von Oben. Er ist mit Schnee bedeckt.
Man sieht den Baikalsee in Russland.
Väterchen Frost steht in einem geschmückten Haus. Er trägt einen weißen Bart, einen roten Umghang, eine rote Mütze und hält ein weißes Zepter in der Hand.

Kunterbunte Kathedrale

Die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau mit ihren bunten Kuppeln ist das Wahrzeichen der Hauptstadt. Die 1561 erbaute Kathedrale besteht aus 9 einzelnen Kirchen.

Quelle: epa/ efe/trueba, felipe

Diesen Text haben Jana und Meike geschrieben.

Nachrichten aus Russland