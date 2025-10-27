logo!: Wer ist Wladimir Putin?

Der Präsident von Russland wird häufig kritisiert. In Russland finden ihn aber viele Menschen gut. Tatsächlich war der Mann mal Spion.

Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde 1952 in Leningrad (heute Sankt Petersburg) geboren. Nach seinem Jurastudium begann er seine Karriere als Geheimagent. Als Agent lebte er sogar fünf Jahre lang in Deutschland in der Stadt Dresden. Deshalb spricht er auch fließend Deutsch.

Insgesamt ist Putin etwa 20 Jahre Präsident von Russland. Quelle: imago

Putin als Präsident

Im Jahr 2000 wurde er zum ersten Mal Präsident und blieb bis 2008 an der Macht.

Von 2008 bis 2012 musste er eine Pause einlegen: So schrieb es damals das russische Gesetz vor.

Sein Amt übernahm in dieser Zeit Dmitri Medwedew. Experten und Expertinnen sind sich aber sicher: Im Hintergrund behielt Putin die Kontrolle . Seit 2012 ist Putin wieder Präsident.

. Seit 2012 ist Putin wieder Präsident.

Im Jahr 2020 ließ er die Verfassung, die wichtigsten Regeln des Landes, ändern: Putin sorgte dafür, dass er keine Pause mehr machen muss und direkt wieder als Präsident für Russland gewählt werden kann.

2018 und 2024 waren Präsidentschaftswahlen - auch die gewann Putin. Allerdings sagen Expertinnen und Experten, die solche Wahlen beobachten, dass bei den Wahlen getrickst wurde und sie nicht fair waren.

Wie Putin in Russland ankommt Quelle: epa Bei vielen Menschen in Russland ist Wladimir Putin beliebt. Einige Experten und Expertinnen sagen, das liegt unter anderem daran, dass es der russischen Wirtschaft in seiner Zeit als Präsident gut geht und sich das Leben vieler Menschen in Russland dadurch verbessert hat. Einige Expertinnen und Experten sagen: Das Putin beliebt ist, kann auch daran liegen, dass die meisten Fernsehsender und Zeitungen nur Gutes über Putin berichten. Sie zeigen ihn als starken Präsidenten, der sich für Russland einsetzt. Kritik an Putin in Russland Quelle: epa Es gibt aber auch in Russland einige Menschen, die den Präsidenten kritisieren. Zum Beispiel weil sie gegen den Angriff auf die Ukraine sind und auch, weil sie Putin für Probleme im Land verantwortlich machen. Öffentlich Putin oder seine Politik zu kritisieren, erfordert allerdings ziemlich viel Mut: Kritiker des Präsidenten müssen in Russland harte Strafen, bis hin zu Gefängnis, fürchten. Kritik aus dem Ausland Quelle: dpa Kritik an Putin:

Vor allem durch den Krieg in der Ukraine sehen viele Putin als eine Gefahr für Frieden und Demokratie: Im Jahr 2014 hat Russland die Halbinsel Krim, welche eigentlich zur Ukraine gehört, angegriffen und eingenommen. Im Februar 2022 ließ Präsident Putin russische Soldaten auch den Rest der Ukraine angreifen .

Auch was Geld angeht, wird Putin oft kritisiert: Ihm wird vorgeworfen, Geld, das eigentlich dem Staat gehört, in die eigene Tasche zu stecken. Und auch wenn Putin das abstreitet: Manche gehen sogar davon aus, dass er einer der reichsten Männer der Welt ist. Auch im Ausland gibt es

Putin will in Russland an der Macht bleiben. Quelle: ZDF

So sichert Putin seine Macht

Eigentlich ist Russland eine Demokratie. Das heißt, dass die Menschen, die dort leben, frei wählen dürfen, welche Politikerinnen und Politiker das Land regieren. Viele Kritiker sagen jedoch, dass Russland nur wie eine Demokratie aussieht - in Wirklichkeit hat Putin allein die Kontrolle über die Politik und alle Entscheidungen. Außerdem sorgt Putin dafür, dass die Medien gar nicht erst kritisch über ihn berichten und politische Gegner keine Chance gegen ihn haben.

Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg sind in Russland verboten. Russland-Expertinnen und -Experten vermuten: Das macht Putin, weil er sicher sein will, dass er in Russland an der Macht bleibt und sogar noch mehr Macht bekommt.