logo!: Krieg in der Ukraine - So ist die Lage

Viele sprechen von "Krieg in Europa" - das klingt erstmal furchtbar. Es bedeutet aber nicht, dass es Krieg in Deutschland geben wird. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Soldaten nur dort stattfinden. Die Ukraine ist ein Staat in unserer Nachbarschaft. Deshalb wird in Deutschland der Krieg genau beobachtet - aber er betrifft Menschen hier nicht direkt.