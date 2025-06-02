logo!: Krieg in der Ukraine - Das tun andere Länder

Krieg in der Ukraine - Das tun andere Länder

Viele Länder sind verärgert über den Angriff Russlands auf die Ukraine und finden es falsch, was Wladimir Putin tut. Deutschland und andere Länder haben verschiedene Maßnahmen beschlossen, um der Ukraine zu helfen und Russland unter Druck zu setzen, den Krieg zu beenden.

1. Sanktionen gegen Russland

Einige Länder haben sich auf Sanktionen, also Strafen für Russland geeinigt. Mit solchen Strafen soll ein Land dazu gebracht werden, sein Verhalten zu ändern.

Bei den Sanktionen gegen Russland geht es vor allem um Geld. Zum Beispiel wird es für einige russische Firmen schwieriger, Geschäfte in den Ländern zu machen, die die Strafen verhängt haben. Dadurch können sie nicht mehr so viel Geld verdienen.

Eine besonders schwere Strafe: Zahlreiche Länder - darunter auch Deutschland, Kanada, Italien und die USA - haben mehrere russische Banken aus dem SWIFT-Netzwerk ausgeschlossen.

Ohne dieses Netzwerk ist es viel schwieriger, Geld zwischen Russland und anderen Ländern zu versenden. Das schadet russischen Firmen. Doch auch andere Länder kann diese Strafe treffen, nämlich alle, die mit russischen Firmen Geschäfte machen.

Was ist SWIFT? Quelle: Reuters SWIFT ist das weltweit wichtigste Netzwerk zum Austausch von Informationen rundum Geld. Damit sind schnelle und einfache Zahlungen zwischen Banken in verschiedenen Ländern möglich. Das ist extrem wichtig für den weltweiten Handel.

Einige Länder, auch Deutschland, schließen ihren Luftraum für Flugzeuge aus Russland. Das bedeutet: Russische Flugzeuge dürfen nicht mehr in diesen Ländern landen und auch nicht direkt darüber fliegen.

2. Waffen und Hilfsgüter für die Ukraine

Von den Strafen gegen Russland abgesehen, versuchen viele Länder auch, der Ukraine zu helfen.

Deutschland und einige andere Länder, wie die USA, Großbritannien, die Niederlande und Tschechien unterstützen die Ukraine mit Geld, aber auch mit Munition und Waffen, mit denen sich die Soldaten verteidigen können. Andere schicken zum Beispiel medizinische Hilfsgüter, wie Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Handschuhe.

Die Bundesregierung plant, der Ukraine Waffen und Fahrzeuge zu geben. Quelle: dpa

Deutschland hat in der Vergangenheit eigentlich so gut wie nie Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt. Dass die Bundesregierung nun beschlossen hat, mit Waffen zu helfen, zeigt, dass es sich um eine besonders ernste Situation handelt.

3. Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen

Viele Länder nehmen sußerdem Geflüchtete aus der Ukraine auf. Millionen Menschen sind geflohen, vor allem in die benachbarten Länder Polen, Slowakei, Ungarn, Moldawien und Rumänien - aber auch nach Deutschland.

Viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind nach Polen geflüchtet. Quelle: dpa