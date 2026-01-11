logo!: Was ihr über Indien wissen solltet

Wenn in Deutschland ein neues Parlament gewählt wird, passiert das an einem Tag. Doch im Riesenland Indien dauern die Wahlen sechs Wochen, so lange wie die Sommerferien! Kein Wunder: Es sind schließlich unfassbar viele Menschen, die ihre Stimme abgeben. Und: Sie wohnen an abgelegenen Orten, vom Himalaya-Gebirge über Wüstenregionen bis hin zu Inseln im Meer. Damit alle abstimmen können, werden im ganzen Land Wahlurnen verteilt - teilweise mit Hubschraubern, Booten und sogar mit Elefanten.