logo!: Was ihr über Indien wissen solltet

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Reise nach Indien - wer kommt mit?
- Kontinent: Asien
- Einwohnerzahl: mehr als 1,4 Milliarden
- Fläche: 3,3 Millionen km² (etwa neun Mal so groß wie Deutschland)
- Hauptstadt: Neu-Delhi
- Sprachen: Hindi, Englisch und viele weitere Sprachen (wie Urdu oder Tamil)
- Geld: Indische Rupie
- Staatsoberhaupt: Präsidentin Draupadi Murmu
- So grüßt man: Namasté!
Auf ins Land der Gegensätze!
Diesen Text hat Debbie geschrieben.
Dieser Artikel wurde zum ersten Mal am 20.04.2024 veröffentlicht.
logo!:Warum Indien für Deutschland sooo wichtig istVideo1:40
logo!:Hinduismus