  3. Suche

logo!: Was ihr über Indien wissen solltet

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Reise nach Indien - wer kommt mit?

  • Kontinent: Asien
  • Einwohnerzahl: mehr als 1,4 Milliarden
  • Fläche: 3,3 Millionen km² (etwa neun Mal so groß wie Deutschland)
  • Hauptstadt: Neu-Delhi
  • Sprachen: Hindi, Englisch und viele weitere Sprachen (wie Urdu oder Tamil)
  • Geld: Indische Rupie
  • Staatsoberhaupt: Präsidentin Draupadi Murmu
  • So grüßt man: Namasté!

Hindus in Indien

Die meisten Menschen in Indien gehören der Religion Hinduismus an.

Quelle: ap

Auf ins Land der Gegensätze!

Diesen Text hat Debbie geschrieben.

Dieser Artikel wurde zum ersten Mal am 20.04.2024 veröffentlicht.

  1. Grafik: Karte Indien und Karte Deutschland, dazwischen Fragezeichen

    logo!:Warum Indien für Deutschland sooo wichtig ist

    Video1:40
  2. Kind mit schweren Eimern auf Baustelle

    logo!:Was Kinderarbeit bedeutet

  3. Hindu betet im Ganges

    logo!:Hinduismus