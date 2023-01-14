Eine der größten Weltreligionen: Der Hinduismus

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Eine der größten Weltreligionen:Hinduismus: Götter, Kühe und Karma
Nicht nur ein Gott, sondern eine riesige Götterwelt: Wo die meisten Hindus leben und welche Regeln es in dieser Religion gibt, erfahrt ihr hier!
Im Hinduismus sind Kühe heilig und manche Götter sollen Naschkatzen sein: Wer ihnen im Tempel eine Freude machen will, bringt am besten frisches Obst oder Süßigkeiten mit! Der Hinduismus ist eine der größten Weltreligionen. Ihn gibt es schon mehr als 3.000 Jahre. Er entstand im Gebiet des heutigen Indiens, wo auch heute noch die meisten Hindus leben.
Übrigens: Es gibt hier nicht nur einen Gott. Es soll mehr als 300 Millionen Göttinnen und Götter geben! Die Hindus können selbst entscheiden, wen sie verehren.
Heilige Kühe, Flüsse und Karma
- Das Karma-Konto: Hindus glauben an die Wiedergeburt. Wer im Leben viel Gutes tut, sammelt gutes Karma und wird im nächsten Leben als glücklicher Mensch oder Tier wiedergeboren.
- Die heilige Kuh: Kühe gelten als heilige Tiere. Weil sie so verehrt werden, essen Hindus kein Rindfleisch. Wenn sie auf der Straße liegen, darf man sie nicht verjagen.
- Der heilige Fluss: Viele Hindus reisen einmal im Leben zum Fluss Ganges nach Indien. Sie glauben, ein Bad darin wäscht Fehler und Sünden weg.
Drei großen Hauptrichtungen
Im Hinduismus gibt es drei Hauptrichtungen: Vishnuismus, Shivaismus und Shaktismus. Wer die drei Götter oder Göttinnen dahinter sind, checkt ihr hier:
In Berlin steht der größte Hindu-Tempel Europas! logo!-Reporterin Isabelle hat ihn besucht: