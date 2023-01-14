Eine der größten Weltreligionen: Der Hinduismus

Diese Gruppe verehrt die Göttin Shakti. Sie gilt als die große Ur-Mutter und steht für pure Energie, die alles lebendig macht. Das Besondere an Shakti ist, dass sie sich in ganz vielen verschiedenen Formen zeigen kann: Mal ist sie eine super liebevolle, helfende Göttin, mal eine mutige Kämpferin gegen das Böse. Auf Bildern wird sie deshalb unterschiedlich dargestellt.