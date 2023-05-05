logo!: Was bedeutet Atheismus?

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Atheisten glauben nicht daran, dass es einen oder mehrere Götter gibt.

In manchen Ländern werden sie dafür verfolgt.

Das Wort Atheismus kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet "ohne Gott". Atheisten glauben, dass es keinen Gott und auch keine Götter gibt. Außerdem lehnen sie ganz grundsätzlich den Gedanken ab, dass es eine übernatürliche Macht gibt.

Schätzungen gehen davon aus, dass in Europa jede fünfte Person nicht an Gott glaubt, also ein Atheist oder eine Atheistin ist.

Von der Kirche halten viele Atheisten nicht viel. Quelle: colourbox.de

Ist es okay, ein Atheist zu sein?

Vor einigen hundert Jahren wären Nicht-Gläubige wahrscheinlich sehr häufig von gläubigen Christen, Juden oder Muslimen verfolgt worden. Und auch heute müssen Atheisten in einigen Ländern noch damit rechnen, dass sie ausgegrenzt werden oder ihnen sogar Gewalt angetan wird. Viele Atheisten flüchten daher aus ihren Heimatländern, weil sie ein Leben ohne religiöse Vorschriften führen wollen. In Deutschland ist es heute für viele Menschen kein Problem, wenn jemand nicht an Gott glaubt.

Trennung von Staat und Kirche

Nicht an einen Gott zu glauben, ist für manche eine persönliche Angelegenheit. Für andere dagegen ein Thema, das viele Lebensbereiche betrifft. Deswegen fordern sie, dass es in Zukunft eine strengere Trennung von Staat und Kirche in Deutschland geben sollte. Dinge, die mit Kirche oder Religion zu tun haben, sollen ihrer Meinung nach aus allen Gesetzen entfernt werden. Im Radio und Fernsehen würden dann etwa keine Gottesdienste mehr gesendet werden. Und christliche Symbole, wie zum Beispiel das Kreuz, müssten überall in öffentlichen Räumen entfernt werden.