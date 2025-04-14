Sagt eure Meinung zu aktuellen Nachrichtenthemen bei logo!

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Sagt eure Meinung!
Hier seid ihr gefragt! Auf dieser logo!-Seite findet ihr alle Themen, bei denen ihr mitreden könnt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare oder stimmt bei Umfragen ab. Ob Nachrichten, Klima oder Schule – sagt uns, was euch wichtig ist.
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Kommentiert oder stimmt ab - bei diesen Themen
Yeah oder nooo?!:Zurück in die Schule!Video2:04
Ihr seid gefragt!:Das sind eure Sommer-Songs!Video1:09
Auf die Freundschaft:Darum sind euch eure Freunde wichtigVideo1:30
Jugendwort des Jahres:Was wird das Jugendwort des Jahres 2026?mit Video1:30
Schreibt uns eure Olympia-Ideen!:DIESE Sportarten waren mal olympisch?!
Welttag des Kusses:Eure Meinung zum KüssenVideo1:30
Schulbarometer:Viele Lehrer sind von Schülern gestresst!mit Video1:25
Kleidungsregeln an Schulen:Wie findet ihr Kleiderordnung bei Hitze?Video1:18