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Sagt eure Meinung zu aktuellen Nachrichtenthemen bei logo!

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Sagt eure Meinung!

Hier seid ihr gefragt! Auf dieser logo!-Seite findet ihr alle Themen, bei denen ihr mitreden könnt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare oder stimmt bei Umfragen ab. Ob Nachrichten, Klima oder Schule – sagt uns, was euch wichtig ist.

Kurz gecheckt - Was sagt ihr dazu?

Eine Collage zeigt eine Frau, die nach oben zeigt. Dahinter ein Bild von einem Handywecker, der auf 6:00 Uhr gestellt ist. Auf einem gelben Kreis steht: Noch im Ferienmodus

Nach den Ferien wieder früh aufstehen?!

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Eine Fünf im Hauptfach = Sitzenbleiben?!

Mit einer Fünf sitzenbleiben?!

Video1:03
Thumbnail Reel: Johanna steht nachdenklich vor der Schultafel.

Keine Schulpflicht mehr in Sachsen-Anhalt?

Video1:13
Das Urteil könnte Auswirkungen darauf haben, wie Social-Media-Plattformen in Zukunft gestaltet werden müssen.

Darum steht Meta vor Gericht

Video0:58
Stress mit Störchen?

Immer mehr Störche in Deutschland

Video0:46
Studie Aggression im Straßenverkehr

Immer mehr Streit im Straßenverkehr?

Video1:12
Host Johanna als Cutout vor Strandfoto mit Waldbrand im Hintergrund

In Zukunft immer mehr Waldbrände?!

Video1:15
Host Carolin ausgeschnitten, steht in Klassenzimmer, darüber Schrift "Lehrkräfte im Sommer arbeitslos?"

Arbeitslose Lehrkräfte im Sommer?!

Video1:02
Eine Collage zeigt im hintergrund ein Foto von einem Fluss und einem Schiff mit blauem Himmel und Wolken, davor steht eine Frau, die auf einen Text vor gelbem Hintergrund zeigt, dort steht: 3 unterschätzte Risiken beim Baden.

Auf diese 3 Gefahren solltet ihr beim Schwimmen achten

Video1:06
Eine Collage zeigt eine Frau, dahinter ein Foto des Frankfurter Bahnhofs, darüber steht auf gelbem Hintergrund Alkoholverbot an Bahnhöfen?

Alkoholverbot an Bahnhöfen

Video1:00
Eine Collage zeigt eine Frau, die nach oben zeigt, darüber steht altert ihr schneller als eure Eltern und im Hintergrund ist ein Foto von Jugendlichen zu sehen.

Altert ihr schneller als eure Eltern?!

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Collage: Eine Frau, ein gelber Hintergrund-Shape, auf dem steht "Sind unangekündigte Tests sinnvoll?", dahinter ein Foto von Schülern in der Schule beim Testschreiben.

Unangekündigte Tests abschaffen?!

Video1:01
Host Caro hält sich die Hand vor den Kopf, im Hintergrund ein dunkles Schlafzimmer.

Zu heiß zum Schlafen

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Host Johanna schaut nachdenklich in die Kamera, im Hintergrund Einkaufstüten.

Mehr Shopping am Sonntag?!

Video1:06
Hitzefrei

Politische Meinungen in der Schule?!

Video1:01
Hitzefrei

30 Grad und trotzdem Unterricht?

Video0:43
XXL WM erklärt Vorschaubild

Das Problem mit der XXL-WM

Video1:07
Caro draußen in der Sonne

Hitze im Mai: Normal oder Klimakrise?!

Video1:00
Enhanced Games

Warum dieses Sport-Event so umstritten ist

Video1:03
Spicken im Abi

Spicken: Was euch dabei droht

Video0:55
Birding

Birding: Warum euch das gut tut

Video0:49
Eine Collage zeigt eine Frau, dahinter ein Foto einer Smartwatch, darüber steht auf gelbem Hintergrund: Gesundheitstracking: Motivation oder Stress?

Schritte, Schlaf und Puls tracken

Video1:23
Eine Collage zeigt eine Frau, die fragend schaut, hinter ihr ein Foto, das einen Erwachsenen und ein Kind beim Lernen zeigt, beide halten einen Stift in der Hand, darüber steht auf gelbem Hintergrund Homeschooling statt Schule

Darum ist Homeschooling nicht erlaubt

Video1:08
Zuckersteuer erklärt

Wird die Lieblingslimo bald teurer?!

Video0:57
Eine Frau hält sich die Ohren zu und kneift die Augen zusammen. Hinter ihr ist ein Bild von einem Konzert zu sehen und darüber steht auf gelbem Hintergrund: Zu laut? Das passiert!

Zu laut, zu schädlich!

Video1:05
7 Last-Minute-Lerntipps!

Achtung Prüfungsphase!

Video1:04
Ungarn-Wahlen

Wieso diese Wahl auch Europa betrifft

Video1:14
Seid ihr Team "kaum Beschwerden" oder "Dauer-Niesen"?

Warum immer mehr Menschen allergisch sind

Video1:13
Seid ihr Team "kaum Beschwerden" oder "Dauer-Niesen"?

Was K-Pop so erfolgreich macht

Video1:05
In Großbritannien gab es einen Meningitis-Ausbruch.

Was hinter den Meningitis-Fällen steckt

Video1:06
Bildungsungleichheit

Gleiche Leistung, gleiche Note? Nö!

Video1:06
Ausbildungswoche - erklärt

Azubis gesucht! Oder doch nicht?

Video1:15
Frühjahrsmüdigkeit

Frühjahrsmüdigkeit gibt's nicht?

Video1:10
Lara zu Paralympics

Drei Fakten über die Paralympics

Video1:13
Mexiko

Was ist ein Drogenkartell?

Video0:54
Fasten

Drei Gründe warum Menschen fasten

Video0:54
Holocaust Fake-Videos

Was steckt hinter falschen Holocaust-Videos?

Video1:21
Johanna sitzt mit einem Mikro in der Hand, hinter ihr ist ein Bild von einem Wecker zu sehen, über ihr steht auf gelbem Hintergrund: Früh aufstehen = erfolgreicher?!

Ist extra frühes Aufstehen für alle sinnvoll?

Video0:50
Weltkrebstag

Weltkrebstag: Wird Krebs irgendwann heilbar sein?

Video0:51
Ungesunde Lebensmittel, im Vordergrund Host Johanna

Werbung für ungesundes Zeug verbieten?

Video0:56
Host Johanna, dahinter Foto mit Hund im Bett, darauf Schrift "Haustiere im Bett - okay oder No-Go?

Haustiere im Bett?!

Video1:00
Online Radikalisierung Explainer

Online radikalisiert: Was dahinter steckt

Video1:04
Eine Frau steht vor einem blauen Foto, das eine Internetverbindung in einer Stadt visualisiert zeigt, darüber steht vor gelben Hintergrund: Internet sperren - geht das in Deutschland?

Internet in einem ganzen Land abschalten?

Video1:00
Online-Betrug

Fakeshops: Vorsicht vor Internetbetrug

Video0:50
Grönland

Warum Trump Grönland so wichtig ist

Video0:57
Cozy Games: Zocken zum Abschalten?

Cozy Games – warum sind sie so beliebt?

Video0:56
Wenn Weihnachten Streit bringt und was ihr tun könnt!

Weihnachten ohne Zoff? So klappt’s!

Video1:19
Eine Frau ist vor einem neutralen Hintergrund und hat viele Pakete in der Hand. Über ihr ist eine Sprechblase zu sehen mit dem Text: "Retourenflut in Deutschland"

Retourenflut in Deutschland - Ein Problem?

Video1:27
Eine blonde Frau vor neutralem Hintergrund ist zu sehen? Sie hält ein Handy in der Hand. Daneben ist die Sprechblase: "Smartphone = schlecht für's Hirn?"

Tipps für bessere Konzentration

Video1:13
Eine blonde Frau steht vor einem neutralen Hintergrund. Sie guckt fragend in die Kamera. Daneben steht eine Sprechblase mit dem Text: "Für Deutschland mit einer Waffe kämpfen?"

Wehrdienst: Kann man dazu gezwungen werden?

Video0:55
Caro erklärt: Gossip – warum machen wir das?

Reden über andere: Was bringt’s?

Video0:47
Schulstreik - erlaubt?

Dürfen Schüler streiken?

Video1:19
Eine junge Frau sitzt auf einem Sofa, neben ihr ist ein Hund zu sehen. Daneben steht der Text: "Personalausweis für Tiere?!"

Personalausweise für Haustiere?

Video1:14
Eine Frau mit dunkleblonden Haaren vor neutralem Hintergrund. Daneben ist eine Sprechblase zu sehen mit dem Text "Meta: Werbung mit deinem Foto?!"

Macht Meta Werbung mit deinem Foto?

Video1:26
Eine blonde Frau steht mit einer Fernbedinung in der Hand vor einem neutralen Hintergrund. Daneben steht der Text: "3 Gründe für Comfort Binging"

Warum wir manche Filme immer wieder schauen

Video0:58
Eine braunhaarige Frau steht vor einem neutralen Hintergrund. Sie zeigt auf eine Sprechblase, darauf steht: "Darum feiert die Gen Z Adventskalender"

Lang lebe der Adventskalender

Video1:14
Host Johanna und Texttafel: Bestatter-Beruf super beliebt!

Bestatter-Ausbildung boomt!

Video1:02
In einer gelben Bubble steht: Vogelgrippe - gefährlich auch für uns? Darunter ein Fragezeichen und eine Frau, die ein Ei in der Hand hält

Vogelgrippe in Deutschland

Video1:19
Piratenflage auf Demos?

Piratenflagge auf Demos?!

Video0:55
logo!: Louvre-Einbruch: Was passiert mit der Beute?

Louvre-Einbruch: Was passiert mit der Beute?

Video1:09
Goldpreis.

Gold auf Rekordkurs!

Video0:54
So steht's um eure Psyche!

So steht's um eure Psyche

Video1:46
Die Aufschrift Influencer-Taskforce - worum geht's? und Johanna.

Ermittlungen gegen Influencer?!

Video1:14
Vorschaubild Klimademos

Ist Klimaschutz out?

Video1:43
Deutsche Bahn

Wird die Bahn endlich pünktlicher?

Video1:09
Fakten zum Oktoberfest

Oktoberfest - Wusstet ihr das?

Video1:08
Telefonangst

Telefonieren = Horror?!

Video1:17
Lobby für Kinder?

Keine Lobby für Jugendliche?

Video1:09
Minijobs

Jobben ab 13 - das ist erlaubt!

Video1:18
Gaming in Deutschland

Deutschland - Land der Zocker?!

Video0:56
Eine Collage zeigt eine Frau, die nachdenklich schaut mit ihrer Hand am Kinn, daneben ein buntes Slush-Eis mit einem Warnschild davor, darüber steht "Warnung vor Slush-Eis?!" auf einem gelben Kreis, der Hintergrund ist blau

Slush-Eis - lecker, aber riskant!?

Video1:16
Frau zeigt auf ein Labubu

Darum gibt's den Labubu-Hype

Video1:09
Haushalt: Kinder müssen helfen

Ihr müsst im Haushalt helfen?!

Video0:55
Kurz gecheckt Fakes

Krasse Strafe für Fake-Sonnenbrille!

Video1:01
Hos Caro guckt in die Kamera, blauer Hintergrund.

Wenige junge Menschen in Deutschland?!

Video1:21

Kommentiert oder stimmt ab - bei diesen Themen

  1. Eine Collage zeigt vor rosa, gelbem Hintergrund logo!-Reporterin Lara mit einem Mikrofon in der Hand, neben ihr Doodles, die einen Smiley zeigen, einen Schreibtisch, Zahlen, Zettel und Stift, ein Eis, eine Taucherbrille und eine Sonne.

    Yeah oder nooo?!:Zurück in die Schule!

    Video2:04
  2. Sommerhits 2026

    Ihr seid gefragt!:Das sind eure Sommer-Songs!

    Video1:09
  3. Eine Collage zeigt auf rot, gelbem Hintergrund vier Freunde die nach unten in die Kamera gucken, daneben ein lachender Smiley und ein Herz.

    Auf die Freundschaft:Darum sind euch eure Freunde wichtig

    Video1:30
  4. Jugendwort des Jahres: Jugendliche machen Six-Seven-Handbewegung, dazu Sprechblasen "Süper" und "gute Käse"

    Jugendwort des Jahres:Was wird das Jugendwort des Jahres 2026?

    mit Video1:30
  5. Grafik: Erschrockenes Mädchen, daneben olympische Ringe mit Ausrufezeichen, daneben Archivbild Tauziehen bei Olympia

    Schreibt uns eure Olympia-Ideen!:DIESE Sportarten waren mal olympisch?!

  6. Vor einem rot-orangenen Hintergrund ist Reporterin Lara mit Mikrofon zu sehen. Sie macht einen Kussmund in die Kamera. Neben ihr befindet sich ein Kuss-Emoji.

    Welttag des Kusses:Eure Meinung zum Küssen

    Video1:30
  7. Lehrerin laute klasse

    Schulbarometer:Viele Lehrer sind von Schülern gestresst!

    mit Video1:25
  8. ???

    Kleidungsregeln an Schulen:Wie findet ihr Kleiderordnung bei Hitze?

    Video1:18
logo! no.front

Diskutiert mit bei ...:no.front - Debatten für Teens

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Pro und contra bei logo! news:date