logo!: Jobben ab 13 - das ist erlaubt!

Geld verdienen neben der Schule? Das geht mit einem Minijob - ab 13 Jahren mit Erlaubnis der Eltern. Aber: Diese Regeln solltet ihr kennen.

Minijobs
Diese Regeln solltet ihr kennen.28.08.2025 | 1:18 min

