logo!: Jobben ab 13 - das ist erlaubt!

Tipps:Ferienjob? Das solltet ihr wissen!
Achtet darauf, bevor ihr losjobbt.
1:18 min
Geld verdienen neben der Schule? Das geht mit einem Minijob - ab 13 Jahren mit Erlaubnis der Eltern. Aber: Diese Regeln solltet ihr kennen.
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
Tatsächlich habe ich keinen Minijob. Aber uch würde gerne einen haben. Ich weiß nur nicht wie ich anfangen muss 😂
Mit Erlaubnis der Schule haben wir Dubai Pops verkauft und durften das Geld behalten
Noch nie
Ne will aber bald einen machen :)