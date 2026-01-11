  3. Suche

Fakeshops: Vorsicht vor Internetbetrug

Tipps :Fakeshops: Vorsicht vor Internetbetrug

Auch wenn ihr noch nicht viel Online einkauft. Vielleicht helfen diese Tipps euren Eltern. Denn immer wieder tauchen falsche Shops im Internet auf und zocken Leute ab.

Das solltet ihr und eure Eltern beim Online-Shopping beachten.

Habt ihr schon mal etwas davon mitbekommen? Schreibt’s uns mal unten in die Kommentare! ⬇️

