logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tipps :Fakeshops: Vorsicht vor Internetbetrug
Auch wenn ihr noch nicht viel Online einkauft. Vielleicht helfen diese Tipps euren Eltern. Denn immer wieder tauchen falsche Shops im Internet auf und zocken Leute ab.
Habt ihr schon mal etwas davon mitbekommen? Schreibt’s uns mal unten in die Kommentare! ⬇️
Mehr dazu
logo!:Black Friday: Lohnt sich das wirklich?Video1:27
logo!:Was das Problem mit Temu istVideo1:42
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare