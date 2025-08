logo!: Keine billigen Online-Shops mehr?

Bestimmt gibt's irgendwo in der Nähe von euch einen kleineren Laden, der Produkte verkauft, zum Beispiel Spielzeug oder Kleidung. Bevor die Ware in den Laden kommt, muss sie durch viele Kontrollen. So wird sichergestellt, dass alles funktioniert und die Qualität gut ist.



Nun gibt's aber auch den chinesischen Online-Shop, der ähnliche Ware verkauft - nur viel billiger. Diese Ware kostet deshalb so wenig, weil sie nicht durch all die strengen Kontrollen muss. Deshalb ist ihre Qualität auch oft deutlich schlechter. Wenn immer mehr Leute diese günstigen Online-Produkte bestellen, verdient der Laden in der Stadt also immer weniger Geld und muss vielleicht irgendwann schließen.