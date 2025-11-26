Menü
Black Friday: Super Angebote oder riesiger Scam?
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tag der Schnäppchen?
:
Black Friday: Top-Angebote oder Werbelügen?
26.11.2025 | 20:39
Ist an Black Friday wirklich alles günstig zu haben? Im Video wird dem auf den Grund gegangen.
Gibt's wirklich super Schnäppchen oder ist alles eine große Werbelüge?
26.11.2025 | 1:27 min
Habt ihr schon super Schnäppchen gemacht oder ? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!
