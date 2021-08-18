logo! - die Kindernachrichten des ZDF
5 Tipps :Stress? So bleibst du cool!
Zwei Drittel der Menschen in Deutschland fühlen sich oft gestresst – das hat eine neue Umfrage unter Erwachsenen gezeigt. Klar ist: Auch ihr kennt Stress, zum Beispiel durch Schule, Hobbys oder Streit mit Freunden. Stress gehört zwar zum Leben dazu, aber zu viel davon kann ungesund sein. Deshalb gibt es hier Tipps für euch!
Was ist Stress?
Stress kann sich bei jedem etwas anders anfühlen. Manche fühlen sich einfach unwohl, sind nervös oder ängstlich. Andere ziehen sich zurück und haben auf gar nichts mehr Lust. Oft kommen auch Bauch- oder Kopfschmerzen dazu.
Stress ist eine ganz normale Schutzreaktion unseres Körpers. Zu viel davon kann aber krank machen.
Quelle: Colourbox.de
Wenn ihr euch vor einer Klassenarbeit oder nach einem Streit mal so fühlt, ist das normal. Wenn diese Gefühle aber länger bleiben, kann das ein Zeichen dafür sein, dass ihr Unterstützung braucht. Dann solltet ihr mit jemandem darüber reden, dem ihr vertraut – zum Beispiel mit euren Eltern.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, hilft es oft schon, ein paar Dinge im Alltag zu ändern. Deshalb haben wir für euch fünf einfache Tipps, wie ihr Stress besser in den Griff bekommt:
Cool bleiben: 5 Tipps gegen Stress
Dieser Text wurde von Johanna geschrieben.
Wie ist das bei euch? Fühlt ihr euch gestresst? Und was hilft euch dagegen? Kommentiert unten.
