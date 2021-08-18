Was ist Stress?

Stress kann sich bei jedem etwas anders anfühlen . Manche fühlen sich einfach unwohl, sind nervös oder ängstlich . Andere ziehen sich zurück und haben auf gar nichts mehr Lust . Oft kommen auch Bauch- oder Kopfschmerzen dazu.

Wenn ihr euch vor einer Klassenarbeit oder nach einem Streit mal so fühlt, ist das normal. Wenn diese Gefühle aber länger bleiben, kann das ein Zeichen dafür sein, dass ihr Unterstützung braucht. Dann solltet ihr mit jemandem darüber reden, dem ihr vertraut – zum Beispiel mit euren Eltern.



Damit es gar nicht erst so weit kommt, hilft es oft schon, ein paar Dinge im Alltag zu ändern. Deshalb haben wir für euch fünf einfache Tipps, wie ihr Stress besser in den Griff bekommt: