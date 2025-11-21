🏄 Die Eisbachwelle sorgt für Rätsel: erst weg, dann kurz zurück und jetzt wieder verschwunden?! Was es damit auf sich hat und warum man auf eine Rückkehr der Welle hoffen kann.

Ist die Eisbachwelle in München wieder da? Quelle: dpa | Malin Wunderlich / imago images | Sandra Alkado

⏰ Was bisher geschah …

Im Meer warten Surfer oft lange auf die perfekte Welle, in München war sie immer da! Mitten in der Stadt, obwohl München nicht am Meer liegt. Der Eisbach lieferte zuverlässig einen ordentlichen Wasserschwall. Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt kamen in die Stadt, um diese Welle zu reiten … Doch nach Reinigungsarbeiten im Herbst verschwand die Eisbachwelle. Surfen war nicht mehr möglich. Und niemand wusste so recht, warum.

😲 Kurz wieder da!

Ein paar unbekannte Menschen wollten das nicht akzeptieren. Sie bauten nachts eine Rampe in den Bach, damit wieder eine Welle entsteht. Und tatsächlich: Kurzzeitig konnte dort wieder gesurft werden! Aber: solche Rampen sind verboten, weil sie sehr gefährlich sein können. Eine gute Lösung ist das also nicht …

💪 Jetzt wird offiziell geforscht

Am Freitag haben Expertinnen und Experten der Hochschule München einen Versuch gestartet. Sie testen, wie man die Welle zurückbringen kann. Sie nutzen dafür zum Beispiel Holzbretter und Steine. Das Ziel: eine neue Lösung finden, die nicht gefährlich ist.

Die Hoffnung bleibt! Viele Menschen wollen die Eisbachwelle zurück. Denn für sie gehört die Welle einfach zu München.