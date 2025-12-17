Stell dir vor, du bist gerade mal zwölf Jahre alt und studierst schon an der Uni! Klingt verrückt, oder? Für Lina ist das real ...

Lina war die jüngste Abiturientin Deutschlands und studiert jetzt schon an einer Uni. Sie lernt super schnell! 17.12.2025 | 2:06 min

Im Sommer hat Lina ihr Abitur geschafft – und das mit nur elf Jahren! Normalerweise braucht man dafür zwölf oder dreizehn Jahre Schule. Lina hat es in sechs Jahren geschafft. Wie? Das erfahrt ihr in diesem Video über ihre Schulzeit:

Abitur mit 11 Jahren? Wie es dazu kam, erfahrt ihr hier! 09.07.2025 | 1:54 min

🏃‍♀️‍➡️ Warum so eilig?

Lina ist höchstbegabt – das bedeutet, sie kann Dinge besonders schnell lernen. Deshalb war sie in in der Schule oft gelangweilt, sagt sie. Die Aufgaben waren für sie zu leicht. Aus diesem Grund durfte sie schon als Schülerin Uni-Kurse besuchen – ein Sonderprogramm für besonders begabte Kinder. Jetzt studiert sie Wirtschaft an der Uni Bonn. "Es macht Spaß und ist besser als in der Schule", erzählt sie.

❓ Höchstbegabte Menschen … … haben einen sehr hohen Intelligenz Quotienten (IQ) . Das ist eine Zahl, die anzeigt, wie gut jemand in einem Intelligenztest abgeschnitten hat. Die Test sollen herausfinden, wie leistungsfähig unser Gehirn ist.

. Das ist eine Zahl, die anzeigt, wie gut jemand in einem Intelligenztest abgeschnitten hat. Die Test sollen herausfinden, wie unser Gehirn ist. … können extrem schnell lernen und verstehen .

. … gehören zu den klügsten 1 % ihrer Altersgruppe!

… brauchen besondere Förderung, damit sie sich nicht langweilen.

📖 Schon früh neugierig

Der Wissensdurst von Lina ist riesig. Ihre Familie erzählt, dass sie schon als Einjährige gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen hat. Mit zwei Jahren konnte sie bis zehn zählen. Heute interessiert sie sich nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Biologie, Politik und Germanistik.

👩‍🎓 Und wie ist das Leben an der Uni?

Zwei Freundinnen aus ihrer Abi-Klasse studieren auch in Bonn. Außerdem hat sie schon neue Leute kennengelernt. Erst einmal will sie ihren Bachelorabschluss machen. Später möchte sie vielleicht ins Ausland gehen.