logo! erklärt:Ein Musikinstrument lernen? Ja!

Wenn ihr schon mal mehrere Minuten lang gesungen habt, dann wisst ihr, dass man da richtig ins Schwitzen kommen kann! Singen ist für den Körper ungefähr so anstrengend wie Dehnübungen oder leichter Sport. Denn: Beim Singen atmet man viel tiefer und schneller als sonst. Das tiefere Einatmen bringt unseren Kreislauf so richtig in Schwung und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Beim Ausatmen entsteht außerdem eine Art Sog, der dem Herz hilft, das Blut durch den ganzen Körper zu pumpen. Auch das Gehirn wird so besser durchblutet. Singen hilft uns daher auch, uns besser zu konzentrieren!