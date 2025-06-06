  3. Suche

logo! erklärt:Ein Musikinstrument lernen? Ja!

Es mag verschiedene Meinungen dazu geben, aber hier sind ein paar Gründe, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, ein Musikinstrument zu lernen.