logo! erklärt:Ein Musikinstrument lernen? Ja!
Es mag verschiedene Meinungen dazu geben, aber hier sind ein paar Gründe, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, ein Musikinstrument zu lernen.
Wenn ihr schon mal mehrere Minuten lang gesungen habt, dann wisst ihr, dass man da richtig ins Schwitzen kommen kann! Singen ist für den Körper ungefähr so anstrengend wie Dehnübungen oder leichter Sport. Denn: Beim Singen atmet man viel tiefer und schneller als sonst. Das tiefere Einatmen bringt unseren Kreislauf so richtig in Schwung und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Beim Ausatmen entsteht außerdem eine Art Sog, der dem Herz hilft, das Blut durch den ganzen Körper zu pumpen. Auch das Gehirn wird so besser durchblutet. Singen hilft uns daher auch, uns besser zu konzentrieren!
Singen stärkt das Immunsystem! Forscherinnen und Forscher haben nachgewiesen, dass nach ungefähr einer Stunde Singen die Zahl von Immunglobulinen im Körper deutlich steigt. Immunglobuline sind Eiweiße, die zum Beispiel dazu beitragen, dass Entzündungen schneller abheilen und unsere Organe richtig arbeiten können. Je mehr wir singen, desto besser ist der Schutz unseres Körpers vor Infektionen.
Warum genau Singen mehr Immunglobuline im Blut produziert, ist aber noch nicht bekannt und muss noch weiter erforscht werden.
Kinder, die singen, lernen besser. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass sie zum Beispiel leichter Fremdsprachen lernen. Das liegt wohl daran, dass beim Singen die linke und die rechte Gehirnhälfte zusammenarbeiten. Die linke Gehirnhälfte ist bei den allermeisten für Sprache zuständig, die rechte Gehirnhälfte für Töne und Musik. Je besser beide Gehirnhälften zusammenarbeiten, desto eher können wir auch viele andere komplizierte Aufgaben lösen.
Singen macht Spaß, klar! Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten auch zeigen, woran das liegt: Beim Singen werden ganz bestimmte Stoffe im Körper ausgeschüttet, die uns entspannen und richtige Glücksgefühle in uns auslösen. Gleichzeitig werden andere Stoffe, die für Stress sorgen, abgebaut - das verbessert die Stimmung zusätzlich!
Singen kann man natürlich auch alleine. Aber viele Menschen, die Freude am Singen haben, machen das liebsten zusammen mit anderen in einem Chor. Dafür muss man sich gegenseitig zuhören und aufeinander achten. Die schönste Musik entsteht dann, wenn die vielen einzelnen Stimmen alle zusammenkommen! Singen kann deswegen das Gemeinschaftsgefühl stärken und dazu führen, dass man sich anderen Menschen näher fühlt.