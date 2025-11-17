Rekord im Sport: So viele im Sportverein wie noch nie

Welchen Sport macht ihr? Ob Fußball, Turnen, Schwimmen oder Tanzen – Deutschland ist sportlich. Zumindest sieht es so aus, denn es gibt einen neuen Rekord …

Ob Judo, Fußball oder etwas ganz anderes – viele sind in Sportvereinen. Quelle: Imago | Sportfotodienst / Imago | Ulrich Banger

Der Deutsche Olympische Sportbund (kurz: DOSB), hat gezählt: Es gibt heute mehr als 29 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen. Das ist ein neuer Rekord! Noch nie seit 1954 waren so viele Menschen in einem Verein aktiv.

In ganz Deutschland gibt es rund 86.000 Sportvereine. Viele Menschen sind Mitglied, weil es Spaß macht, man neue Freundschaften schließt und sich bewegt. Und klar: Sport ist gut für die Gesundheit.

Aber es gibt auch Probleme

Manche Sportplätze und Sporthallen sind schon sehr alt. Sie müssen dringend repariert oder neu gebaut werden. In einigen Vereinen fehlen zum Beispiel Trainerinnen und Trainer oder Personen, die Turniere planen.

Der DOSB sagt: Die Politik sollte die Vereine stärker unterstützen. Wenn Sportvereine genug Geld und Hilfe bekommen, können noch mehr Kinder und Jugendliche ihren Lieblingssport machen. Michaela Röhrbein, DOSB-Vorständin, findet: Sport im Verein ist nicht nur gut für den Körper. Er ist auch wichtig für unsere Gesellschaft.

