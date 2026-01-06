  3. Suche

Schneefall in Deutschland!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Bei den meisten von euch ist es gerade weiß draußen. ❄️ Wir haben die schönsten Schnee‑Bilder für euch gesammelt.

Eine grau-weiß-braune Katze steht im Schnee und schaut hinaus. Es dämmert um sie herum. Sie ist sehr fluffig.
Auf dem zugefrorenen Schlossteich vor dem Schloss Moritzburg laufen Menschen Schlittschuh.
Zwei Schneemänner im Schnee. Sie halten Händchen.
In Brandenburg kame diese Menschen auf eine Idee: Sie nutzen ein Quad, um den Schlitten zu ziehen. Aber Achtung: Langsam fahren, sonst kann das schnell gefährlich werden!
Eiskalt? Kein Problem! Zum Glück haben Schafe ein dickes Fell: Trotz eisiger Kälte suchen sie Futter auf einer verschneiten Weide bei Hattingen in Nordrhein-Westfalen.
Endlich wieder Skifahren! Nach frischem Neuschnee sind die Skilifte im Harz wieder in Betrieb.
Viele Menschen im Schnee vor dem Nymphenburger Schloss. Sie sind dick angezogen. Manche spazieren, andere spielen Eishockey auf dem zugefrorenen Nymphenburger Kanal in München.
Am Mittwoch schneit es im Nordwesten, im Südosten zeigt sich öfter die Sonne. Temperaturen bleiben kalt bei –6 bis +2 Grad.

Winter auf vier Pfoten 🐈

Auch Haustiere sind vom Schnee fasziniert, wie hier in Laatzen in Niedersachsen. Freigänger-Katzen bereiten sich mit einem Fellwechsel auf den Winter vor. Trotzdem können auch Katzen frieren! 🥶

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Was habt ihr heute im Schnee erlebt? Schreibt's in die Kommentare! 💬☃️

Kommentare

49 Kommentare
  • Gast
    Eislaufen
  • Lo
    Auch ich war draußen im Schnee und habe einen Schneemann gebaut
  • Lotti
    Mein Schneemann neigt sich leichhttt nach vorne 😆🙈
  • Li
    Ich war gestern und heute schlittenfahren in kaltenkircher in Schleswig Holstein. Das war richtig cool