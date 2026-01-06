logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Winterlicher Jahresbeginn:Schneefall in Deutschland!
Bei den meisten von euch ist es gerade weiß draußen. ❄️ Wir haben die schönsten Schnee‑Bilder für euch gesammelt.
Was habt ihr heute im Schnee erlebt? Schreibt's in die Kommentare! 💬☃️
Kommentare
- Gast
Eislaufen
- Lo
Auch ich war draußen im Schnee und habe einen Schneemann gebaut
- Lotti
Mein Schneemann neigt sich leichhttt nach vorne 😆🙈
- Li
Ich war gestern und heute schlittenfahren in kaltenkircher in Schleswig Holstein. Das war richtig cool