logo!: Mündliche Noten verbessern!

Ich finde das gut denn das hängt dann halt nicht alles von den Tests ab. Aber klar:Nicht aufzeigen weil man schüchtern ist und dann zwangsweise vom Lehrer drangenommen wird ist auch doof. Ich zeige sehr viel auf- und ja man sollte wirklich mitmachen und aufpassen. Man kann auch Ideen zu dem Thema sagen und diskutieren als Tipp mal. Zusätzlich gut ist wenn man keinen Quatsch macht oder anders negativ mitmacht.