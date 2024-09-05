logo!: Mündliche Noten verbessern!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
6 Tipps:So verbessert ihr eure mündlichen Noten!
Es gibt Halbjahreszeugnisse! Seid ihr im Team "Joa, meine mündlichen Noten könnten echt besser sein"? Hier gibt's Tipps und checkt unten die Kommentare!
Mündliche Noten - das müsst ihr wissen!
Klar ist: Mündliche Noten sind wichtig fürs Zeugnis! Allerdings - wie die mündliche Mitarbeit im Unterricht bewertet wird, das ist von Schule zu Schule und oft sogar von Lehrer zu Lehrer verschieden! Mehr melden alleine - reicht allerdings (fast) nie. Was ihr noch tun könnt, um eure mündlichen Noten zu verbessern? Hier sind Tipps:
Was haltet ihr von mündlichen Noten und habt ihr vielleicht noch mehr Tipps, wie man sie verbessern könnte? Schreibt uns!
Dieser Text wurde erstmals am 5.9.2024 veröffentlicht. Über dieses Thema hat logo! am 30.1.2026 berichtet.
Kommentare
- Elias
Hiii, ich wollte fragen wie man den Lehrer fragen könnte ob man ein Refarat halten darf ohne dass es irgendwie komisch ist oder man dann der Streber ist. Weil icb finde die Idee voll gut aber ich stell mir das voll komisch vor wenn ich den Lehrer frage und dann als einziger in der Klasse random ein Vortrag halte
- Elsa
Ich bin auf einer Privatschule und bekomme deswegen kein halbjahreszeugniss und auch keine Noten
- Caro
Die Tipps sind super und man braucht keine Angst haben nochmal nachzufragen, weil das bringt einen auch weiter und man versteht so das Thema besser. Ich finde mit Freunden austauschen hilft auch.
- Jane
Ich finde das gut denn das hängt dann halt nicht alles von den Tests ab. Aber klar:Nicht aufzeigen weil man schüchtern ist und dann zwangsweise vom Lehrer drangenommen wird ist auch doof. Ich zeige sehr viel auf- und ja man sollte wirklich mitmachen und aufpassen. Man kann auch Ideen zu dem Thema sagen und diskutieren als Tipp mal. Zusätzlich gut ist wenn man keinen Quatsch macht oder anders negativ mitmacht.