Im Handwerk: Welche Berufe gibt es?

Handwerk in der Schule

In der Grundschule Auf der Wanne in Tübingen dürfen Kinder nachmittags verschiedene Handwerksberufe kennenlernen. Fachleute zeigen ihnen dabei, wie ihre Arbeit aussieht.

logo! hat am 19.01.2025 über dieses Thema berichtet.

Was ist euer Traumberuf? Schreibt's in die Kommentare!

  • ❤️🫶🏼 Rebecca
    Hii leudde 🖐🏽 mein Traumberuf war schon immer Friseuse 😊 ich finds übrigens cool das so viele Lehrer/in werden wollen. Wollte ich früher auch. Aber die Zeiten ändern sich 😁
  • Mister Wal
    Ich will auf jeden fall Meeresbiologe werden🐋🐳🐬🦭🐟🐠🐡🦈🐙🦀🦞🦐🦑🐚🪸🪼🦂
  • Fiona
    Ich würde gerne etwas im künstlerisch/handwerklichem Bereich machen und keinen typischen Bürojob. Ich mache gerade ein Praktikum in einer Plastikerwerkstatt und finde den Beruf als Plastiker*in sehr toll.
  • Klara
    Also ich würde gerne bei der Kriminalpolizei arbeiten und Morde aufklären