Politikerinnen und Politiker vom Europäischen Parlament wollen, dass ihr sicherer im Internet unterwegs seid. Deswegen haben sie über eine Altersgrenze für Social Media abgestimmt.

Wird es bald eine Altersgrenze für Social Media-Apps geben? Quelle: dpa/Alicia Windzio | dpa/Max Slovencik

Die meisten Jugendlichen nutzen jeden Tag Apps wie Instagram, TikTok oder YouTube. Aber: Manche dieser Apps können süchtig machen – man scrollt, schaut oder spielt immer weiter und kann einfach nicht aufhören. Viele verbringen dadurch viel mehr Zeit am Handy, als sie eigentlich wollen.

🤳 Mindestalter gefordert

Deshalb wurde in der Europäischen Union jetzt ein Mindestalter von 16 Jahren vorgeschlagen, um sich bei solchen Plattformen anmelden zu dürfen.

Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren sollen Social Media aber weiter nutzen dürfen – wenn ihre Eltern zustimmen. Unter 13 Jahren wäre Social Media und Co. komplett verboten.

‼️ Was noch wichtig ist

Der Vorschlag beinhaltet noch weitere Dinge. Zum Beispiel:

Keine Funktionen mehr, die süchtig machen können – wie automatisches Abspielen von Videos oder "Endlos‑Scrollen".

– wie automatisches Abspielen von Videos oder "Endlos‑Scrollen". Es soll weniger Werbung geben, die Kinder und Jugendliche gezielt anspricht oder beeinflusst.

geben, die Kinder und Jugendliche gezielt anspricht oder beeinflusst. Und: Große Firmen, denen solche Plattformen gehören, sollen bestraft werden, wenn sie sich nicht an die Regeln halten.

🔜 Was passiert als Nächstes?

Im Moment ist das nur ein Vorschlag. Die EU‑Kommission muss nun prüfen, wie diese Regeln umgesetzt werden können und ob alle Länder in der EU damit einverstanden sind. Ob das Mindestalter kommt und wenn ja, wann, ist also unklar.

🤓 So sind die Regeln gerade

In Deutschland gibt es bisher kein festes Mindestalter für soziale Medien. Plattformen sagen meistens in ihren Nutzungsbedingungen, dass man mindestens 13 Jahre alt sein muss – prüfen können sie das aber kaum. Dänemark plant als einer der ersten EU-Länder eine Altersgrenze von 15 Jahren. Vorbild dafür war Australien, wo bestimmte Plattformen erst ab 16 Jahren zugelassen sind.