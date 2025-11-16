Kalt, grau und nass - so ist es oft im Herbst und Winter. Die Tage werden kürzer, weil die Sonne erst später auf- und früher wieder untergeht. Da passt es doch ganz gut, dass man diese Zeit auch die dunkle Jahreszeit nennt. Vielleicht merkt ihr das auch gerade morgens auf dem Weg zur Schule, wenn es noch ganz dunkel ist. Gerade Autos oder Radfahrer können euch dann schnell übersehen. Hier erfahrt ihr, was ihr tun könnt, um auf dem Schulweg sicher unterwegs zu sein: