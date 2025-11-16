2:36 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Fünf Tipps für den Schulweg:So seid ihr auch im Dunkeln sicher!
Wenn ihr morgens im Herbst und Winter zur Schule lauft, ist es oft nicht nur kalt, sondern auch noch dunkel. Damit ihr sicher ankommt, haben wir diese Tipps für euch! ⤵️
Einige Dinge solltet ihr beachten, wenn ihr im Dunkeln zur Schule lauft.
Quelle: imago/Stephan Görlich; ZDF
Kalt, grau und nass - so ist es oft im Herbst und Winter. Die Tage werden kürzer, weil die Sonne erst später auf- und früher wieder untergeht. Da passt es doch ganz gut, dass man diese Zeit auch die dunkle Jahreszeit nennt. Vielleicht merkt ihr das auch gerade morgens auf dem Weg zur Schule, wenn es noch ganz dunkel ist. Gerade Autos oder Radfahrer können euch dann schnell übersehen. Hier erfahrt ihr, was ihr tun könnt, um auf dem Schulweg sicher unterwegs zu sein:
Diesen Text hat Maike geschrieben.
Mehr zur dunklen Jahreszeit
- 1:31 min