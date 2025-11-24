Nur noch ein Monat, dann ist Weihnachten! 🧑‍🎄 Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Und was darf bei euch in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen?

Weihnachtsbaum, Geschenke und Lichterketten: die Weihnachtszeit beginnt! Quelle: Colourbox.de

In den Supermärkten gibt es schon längst wieder Lebkuchen und andere weihnachtliche Leckereien. Und auch viele Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Denn: Weihnachten rückt näher! Am kommenden Sonntag ist der 1. Advent und in genau einem Monat ist Heiligabend.

🎄 Auf die Plätze, fertig … schmücken!

Wenn der Totensonntag vorbei ist, bedeutet das für viele Christinnen und Christen: die Weihnachtszeit kann losgehen! Totensonntag war in diesem Jahr am 23. November – an diesem Feiertag wird im christlichen Glauben an Menschen erinnert, die gestorben sind. Danach startet offiziell die Weihnachtszeit mit allem, was dazugehört: schmücken, Kerzen anzünden und vielleicht ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.🕯️

Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Und was darf bei euch in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen? Schreibt's in die Kommentare! ✨

Ihr habt dieses Jahr einen Adventskalender? logo!-Reporterin Isabelle war in einer Schokoladenfabrik und hat sich angeschaut, wie die Schokolade in die Adventskalender kommt. Schaut mal rein:

Wie kommt die Schokolade in die Adventskalender? 11.02.2025 | 2:45 min