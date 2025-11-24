logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Vorfreude:Die Weihnachtszeit beginnt!
Nur noch ein Monat, dann ist Weihnachten! 🧑🎄 Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Und was darf bei euch in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen?
Weihnachtsbaum, Geschenke und Lichterketten: die Weihnachtszeit beginnt!
Quelle: Colourbox.de
In den Supermärkten gibt es schon längst wieder Lebkuchen und andere weihnachtliche Leckereien. Und auch viele Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Denn: Weihnachten rückt näher! Am kommenden Sonntag ist der 1. Advent und in genau einem Monat ist Heiligabend.
🎄 Auf die Plätze, fertig … schmücken!
Wenn der Totensonntag vorbei ist, bedeutet das für viele Christinnen und Christen: die Weihnachtszeit kann losgehen! Totensonntag war in diesem Jahr am 23. November – an diesem Feiertag wird im christlichen Glauben an Menschen erinnert, die gestorben sind. Danach startet offiziell die Weihnachtszeit mit allem, was dazugehört: schmücken, Kerzen anzünden und vielleicht ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.🕯️
Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Und was darf bei euch in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen? Schreibt's in die Kommentare! ✨
Ihr habt dieses Jahr einen Adventskalender? logo!-Reporterin Isabelle war in einer Schokoladenfabrik und hat sich angeschaut, wie die Schokolade in die Adventskalender kommt. Schaut mal rein:
Wie kommt die Schokolade in die Adventskalender?11.02.2025 | 2:45 min
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
Mehr Themen
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
65 Kommentare
- Eleyna
Also ich Feier kein Weihnachten aber ich und meine Freunde machen uns gegenseitig Geschenke 🎁 und Wichteln in der Schule darf auch nicht fehlen 😊😉
- Mara
Weihnachtslieder auf jedenfall!! Aber auch backen und schmücken (Geschenke kaufen oder machen..)
- Lena
Sehr vieles… zb. Meine Familie , Enten 🦆🤤 Adventskalender, Weihnachtsbaum 🎄und die Plätzchen natürlich 😋
- Milanski
Geschenke