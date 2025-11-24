  3. Suche

Weihnachten: jetzt beginnt es!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Vorfreude:Die Weihnachtszeit beginnt!

Nur noch ein Monat, dann ist Weihnachten! 🧑‍🎄 Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Und was darf bei euch in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen?

Eine Gruppe an Kindern mit Geschenken in der Hand und einem Weihnachtsbaum im Hintergrund.
Weihnachtsbaum, Geschenke und Lichterketten: die Weihnachtszeit beginnt!
Quelle: Colourbox.de
In den Supermärkten gibt es schon längst wieder Lebkuchen und andere weihnachtliche Leckereien. Und auch viele Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Denn: Weihnachten rückt näher! Am kommenden Sonntag ist der 1. Advent und in genau einem Monat ist Heiligabend.

🎄 Auf die Plätze, fertig … schmücken!

Wenn der Totensonntag vorbei ist, bedeutet das für viele Christinnen und Christen: die Weihnachtszeit kann losgehen! Totensonntag war in diesem Jahr am 23. November – an diesem Feiertag wird im christlichen Glauben an Menschen erinnert, die gestorben sind. Danach startet offiziell die Weihnachtszeit mit allem, was dazugehört: schmücken, Kerzen anzünden und vielleicht ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.🕯️

Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Und was darf bei euch in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen? Schreibt's in die Kommentare! ✨

Ihr habt dieses Jahr einen Adventskalender? logo!-Reporterin Isabelle war in einer Schokoladenfabrik und hat sich angeschaut, wie die Schokolade in die Adventskalender kommt. Schaut mal rein:
Auf dem Bild ist Reporterin Isabelle zu sehen. Sie hält einen Schokoadventskalender in der Hand. Im Hintergrund ist der Innenraum einer Fabrik zu erkennen.
Wie kommt die Schokolade in die Adventskalender?11.02.2025 | 2:45 min
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

Mehr Themen

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

65 Kommentare
  • Eleyna
    Also ich Feier kein Weihnachten aber ich und meine Freunde machen uns gegenseitig Geschenke 🎁 und Wichteln in der Schule darf auch nicht fehlen 😊😉
  • Mara
    Weihnachtslieder auf jedenfall!! Aber auch backen und schmücken (Geschenke kaufen oder machen..)
  • Lena
    Sehr vieles… zb. Meine Familie , Enten 🦆🤤 Adventskalender, Weihnachtsbaum 🎄und die Plätzchen natürlich 😋
  • Milanski
    Geschenke