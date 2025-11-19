logo! - die Kindernachrichten des ZDF
4 einfache Tipps:Weihnachtsgeschenke nachhaltig verpacken
Glitzerpapier, Schleifen, Berge an Müll? Geht auch anders! Mit diesen vier einfachen Tipps macht ihr eure Geschenke viel umweltfreundlicher und trotzdem mega schön.
Geschenke auspacken – für viele gehört das an Weihnachten einfach dazu. Aber jedes Jahr bringt die Bescherung auch Berge an Geschenkpapier-Müll mit sich - nicht gerade gut für die Umwelt. So könnt ihr das vermeiden!
Das Problem bei Geschenkpapier heißt: Müll!
Quelle: dpa
4 Tipps, wie ihr beim Verpacken die Umwelt schont
In welche Tonne kommt altes Geschenkpapier?
Bedrucktes Geschenkpapier entsorgt ihr im Papiermüll – die Reste können recycelt werden. Wenn das Papier jedoch glänzt oder glitzert, schmeißt es lieber in den Plastikmüll oder Restmüll!
Diesen Text hat Alex geschrieben.
Hier gehts weihnachtlich weiter:
- 1:17 min
- mit Video