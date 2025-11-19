Glitzerpapier, Schleifen, Berge an Müll? Geht auch anders! Mit diesen vier einfachen Tipps macht ihr eure Geschenke viel umweltfreundlicher und trotzdem mega schön.

Geschenke auspacken – für viele gehört das an Weihnachten einfach dazu. Aber jedes Jahr bringt die Bescherung auch Berge an Geschenkpapier-Müll mit sich - nicht gerade gut für die Umwelt. So könnt ihr das vermeiden!

Das Problem bei Geschenkpapier heißt: Müll! Quelle: dpa

4 Tipps, wie ihr beim Verpacken die Umwelt schont

1. Wiederverwenden Seid beim Auspacken eurer Geschenke vorsichtig und hebt das Papier für nächstes Jahr auf. Alternativ könnt ihr auch einfach alte Kartons, Geschenkbeutel oder Keksdosen als Verpackung nutzen. 2. Selber basteln Alte Zeitungen oder braunes Packpapier könnt ihr bemalen oder sogar mit Stempeln selbst bedrucken – so designt ihr euer eigenes Geschenkpapier! 3. Recycling-Geschenkpapier Keine Lust auf Basteln? Greift zu umweltfreundlichem Geschenkpapier aus Altpapier. Vermeidet glänzendes oder glitzerndes Papier – das ist oft schwer zu recyclen. 4. Geschenk im Geschenk verpacken In einem schönen Schal oder einer warmen Mütze könnt ihr kleinere Geschenke verpacken – so könnt ihr komplett auf Verpackung verzichten und macht eure Liebsten gleich doppelt happy!

In welche Tonne kommt altes Geschenkpapier?

Bedrucktes Geschenkpapier entsorgt ihr im Papiermüll – die Reste können recycelt werden. Wenn das Papier jedoch glänzt oder glitzert, schmeißt es lieber in den Plastikmüll oder Restmüll!