logo!: Was an Weihnachten gefeiert wird

Was an Weihnachten gefeiert wird

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Weihnachten ist ein Fest der Christen.

Sie feiern die Geburt Jesu, des Sohn Gottes.

Am 24. Dezember gibt es deshalb in vielen Familien Geschenke.

Plätzchenduft liegt in der Luft, Lichterketten leuchten um die Wette und auf dem Weihnachtsmarkt riecht's nach gebrannten Mandeln. Klar, all das gehört irgendwie zu Weihnachten. Doch warum feiern eigentlich so viele Menschen dieses Fest?

Weihnachten ist ein christliches Fest. Die Christen glauben, dass Jesus Christus vor mehr als 2.000 Jahren als Sohn Gottes auf die Erde kam, um die Menschen zu retten. An Weihnachten feiern die Menschen deshalb seine besondere Geburt.

Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren - an welchem Tag genau, weiß allerdings niemand. Deswegen legte die Kirche ein Datum fest: den 25. Dezember, an dem wir seitdem Jesu Geburt feiern. Der 24. Dezember wird in Deutschland und anderen Ländern Heiligabend genannt. In vielen Familien findet an diesem Abend die Bescherung statt.

Deshalb gibt es den Weihnachtsbaum

Den Brauch, an Weihnachten einen Tannenbaum zu schmücken, gibt es übrigens noch gar nicht so lange: Erst vor ein paar hundert Jahren kamen die Menschen auf die Idee, sich einen Weihnachtsbaum aufzustellen und ihn feierlich zu schmücken. Warum, erfahrt ihr in diesem Video: