Die Geburt Jesus in einem Stall in Bethlehem wird in der Bibel erzählt. Viele kennen sie auch als die Weihnachtsgeschichte. Eine Zusammenfassung.

Vor ungefähr 2.000 Jahren soll Jesus in der Stadt Bethlehem zur Welt gekommen sein. Nicht im Krankenhaus, nicht zuhause, sondern in einem Stall. Christen auf der ganzen Welt glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie aber kam es dazu, dass er in einem Stall geboren wurde?

Bethlehem liegt in einem Gebiet, das damals von den Römern beherrscht wurde.

Die Geschichte von Jesus, der im Stall geboren wurde, ist für viele Christen wichtig. Quelle: Imago/imagebroker

Was in der Bibel über Jesu Geburt steht

In der Bibel wird erzählt, dass der römische Kaiser Augustus eines Tages auf die Idee kam, alle Menschen in seinem Reich zählen zu lassen. Er wollte ganz genau wissen, wie viele Untertanen er hatte. Um gezählt zu werden, musste sich jeder im Heimatort des Familienvaters melden. Maria und Josef machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Maria war zu der Zeit schwanger und ihr erstes Kind sollte schon bald geboren werden.

Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria ihren Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Damit ist wohl die Futterkrippe von Tieren gemeint. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge - so wurde der Text der Bibel übersetzt.

Viele Menschen stellen mit Krippenfiguren die Jesusgeschichte nach. Quelle: dpa

In der Bibel heißt es weiter: Hirten in der Nähe sahen nachts plötzlich einen Engel. Zuerst waren sie erschrocken. Doch der Engel sagte ihnen, dass sie und alle Menschen Grund zur Freude hätten, weil jemand sehr, sehr Wichtiges geboren worden sei. Der Engel sagte auch, sie würden ein Kind finden, das in einer Krippe lag. Die Hirten machten sich auf den Weg und fanden das Jesuskind.

Deshalb soll Jesus in einem Stall geboren worden sein

Der Stall wird in der Bibel nicht direkt genannt. Dass Maria ihren Sohn in eine Krippe gelegt hat, wurde oft so verstanden, dass die Geburt in einem Stall stattgefunden hat. Auch in vielen Kinderbüchern mit der Weihnachtsgeschichte wird das so erzählt. Einige Experten meinen aber, dass es ein Wohnraum war, in dem auch Vieh gehalten wurde. Andere gehen davon aus, es sei eine Höhle gemeint gewesen.

Die Geschichte von Jesus, der in einem Stall geboren wurde und der Sohn Gottes ist, ist für Millionen Christen weltweit sehr wichtig - besonders an Weihnachten.