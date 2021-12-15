In Italien bekommen die Kinder ihre Geschenke am 6. Januar - und zwar von der Hexe Befana! Es wird erzählt, dass wie die Heiligen Drei Könige auch die Hexe Befana zu Besuch in den Stall kommen wollte, um Jesus Geschenke zu bringen. Weil sie ein bisschen spät dran war, verpasste sie allerdings den Stern von Bethlehem, der ihr eigentlich den Weg zeigen sollte. Deswegen fliegt Befana nun auf der Suche nach dem Jesuskind mit ihrem Besen von Haus zu Haus und lässt jedem Kind Geschenke da.



Am Abend vor dem 6. Januar hängen die Kinder Strümpfe nach draußen, damit Befana sie nachts mit Geschenken befüllen kann. Manchmal finden die Kinder am nächsten Morgen auch einen Klumpen Kohle darin – das ist aber keine echte Kohle, sondern eine Süßigkeit aus schwarzer Lebensmittelfarbe und viel Zucker!