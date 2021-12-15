  3. Suche

Weihnachten: Wer bringt in anderen Ländern die Geschenke?

Trolle, Hexen und Co.:Sie bringen weltweit die Geschenke

Weihnachtsmann oder Christkind sind nicht immer am Start. Wer in anderen Ländern die Kinder zur Weihnachtszeit so alles besucht, erfahrt ihr hier.

Wer bringt zur Weihnachtszeit die Geschenke? Für viele Kinder in Deutschland ist das wohl der Weihnachtsmann mit seiner roten Mütze und dem langen weißen Bart, der in einem Schlitten angefahren kommt. Zu vielen anderen kommt auch das Christkind: Ein kleiner Engel mit blonden Locken und weißem Kleid, das oft eine kleine Glocke dabei hat - so die Vorstellung.
Hexe Befana bringt in Italien die Geschenke
Hexe Befana bringt in Italien die Geschenke.
Weihnachtswesen in anderen Ländern

In anderen Ländern gibt es noch ganz andere Wesen, die die Kinder in der Weihnachtszeit besuchen und ihnen Geschenke vorbeibringen:

Diesen Text hat Jana geschrieben.

