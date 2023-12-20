Geschenkpapier: Was nach dem Auspacken damit passiert

Sind alle Geschenke ausgepackt, liegt im Wohnzimmer oft ein großer Haufen Geschenkpapier. Eine Expertin erklärt, was mit dem Müll passiert und worauf man beim Einpacken achten kann.

Das Problem bei Geschenkpapier heißt: Müll! Quelle: dpa

Nicht alles kann in die Altpapier-Tonne

Das einfache, bedruckte Geschenkpapier kommt in die Altpapier-Tonne. Aus den Papierresten wird dann neues Papier hergestellt.

Dazu sagt man auch: Das Papier wird recycelt. Einige Stoffe, die in manchen Geschenkpapieren stecken, können aber nicht einfach so recycelt werden. Ein Beispiel dafür sind bestimmte Farbstoffe. Sie bleiben beim Recyceln als giftiger Farbschlamm übrig.



Das alles heißt aber nicht, dass wir gar kein Geschenkpapier mehr verwenden sollten. Schließlich ist es etwas richtig Schönes, Geschenke auszupacken. "Natürlich wollen wir uns viel schenken. Das soll auch so sein und das darf auch so sein", findet Umwelt-Expertin Felicitas Demann.

Darauf sollte man bei Geschenkpapier achten

Man kann aber auf ein paar Dinge achten: Schlecht sei etwa Geschenkpapier, das besonders glänzend ist, sagt Frau Demann. Denn die Beschichtung, die oft für diesen Glanz verantwortlich ist, kann nicht gut recycelt werden. Beschichtetes Papier kommt deswegen in den Restmüll oder den Plastikmüll. Das Gleiche gilt für Folien oder Glitzer aus Plastik. "Die sehen natürlich besonders toll und verlockend aus", sagt die Expertin. Für die Umwelt sei das aber besonders ungünstig. Besser sei Geschenkpapier, das schon aus Altpapier hergestellt wurde, empfiehlt sie.

3 Tipps, was ihr sonst nutzen könnt

Anderes Papier wie alte Zeichnungen, Zeitungen etwa oder Comic-Seiten

Kartons , die kann man mehrmals nutzen

, die kann man mehrmals nutzen ein Stück Stoff oder einen Schal, die man nochmal verwenden oder auch tragen kann

Aus alten Zeitschriften und Zeitungen lässt sich auch eine hübsche Verpackung basteln. Quelle: ZDF