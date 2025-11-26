mit Video
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Drei Fakten:Warum der Advent so besonders ist
Im Advent bereiten sich Christen auf Weihnachten vor. Dazu gibt es viele Bräuche, wie den Adventskalender oder den Adventskranz.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Hier erfahrt ihr, wo die Bräuche herkommen.
Quelle: Imago/Harald Dostal
Die Zeit vor Weihnachten ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht backt ihr leckere Plätzchen oder bastelt Weihnachtsgeschenke. Der Duft von Lebkuchen, Orangen und Tannenzweigen zieht durch die ganze Wohnung. Jetzt wird auch besonders viel auf der Flöte oder auf anderen Instrumenten gespielt, denn viele Lieder werden nur in der Zeit vor Weihnachten gesungen. Egal, ob und wie ihr den Advent verbringt, wir haben hier drei spannende Fakten zum Advent für euch:
