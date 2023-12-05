Über Nikolaus gibt es viele Wunder-Geschichten. Eine Geschichte wurde besonders berühmt: Ein Vater lebte alleine mit seinen drei Töchtern, die Mutter war gestorben. Die Familie war sehr arm und verzweifelt. Als Nikolaus davon erfuhr, wollte er dem Vater helfen und legte der Familie eines Nachts Gold auf die Fensterbank. Seine Taten machten Nikolaus so berühmt, dass ihn die Menschen schon damals für einen Heiligen hielten. Er war sogar ein Über-Heiliger, ein sogenannter Hyperhagios. Man könnte sagen: Er war so etwas wie der Supermann unter den Heiligen.