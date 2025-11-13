  3. Suche

Schule: Warum es in den Klassen voller wird

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Mehr Kinder = mehr Schulen?:Warum es in den Klassen voller wird

Aufgepasst: bald wird es in vielen Schulen voller! Mehr Kinder, mehr Klassen, mehr Lehrkräfte – vielleicht sogar neue Schulen? Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Acht Schüler*innen von hinten mit Schulranzen und überraschtes Emoji
Mehr Schüler*innen, mehr Schulen, mehr Lehrkräfte?
Quelle: Colourbox.de | David Tadevosian photography
In den nächsten Jahren werden viel mehr Kinder in Deutschland zur Schule gehen. Das hat die Kultusministerkonferenz (kurz: KMK) herausgefunden. Bei der KMK werden Angelegenheiten rund um die Themen Bildung, Forschung und Kultur behandelt. Die hat jetzt berechnet, wie viele Schülerinnen und Schüler es in Zukunft geben wird und wie viele Lehrerinnen und Lehrer dann gebraucht werden.
Das Ergebnis: Im letzten Jahr gingen in Deutschland rund elf Millionen Kinder und Jugendliche zur Schule. In den nächsten sieben Jahren sollen fast 600.000 dazukommen. Das wären so viele, dass etwa 1.200 neue Schulen nötig wären!

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

Mehr zum Thema Schule:

Mehr Themen: