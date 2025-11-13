Mehr Kinder = mehr Schulen?:Warum es in den Klassen voller wird

Die Zahl der Schulkinder wird laut KMK nur für einige Jahre steigen. Danach werden es langsam wieder weniger. Das liegt daran, dass in Deutschland weniger Babys geboren werden. Wenn weniger Babys auf die Welt kommen, gibt es ein paar Jahre später auch weniger Kinder, die in die Schule müssen.

Trotzdem: Auch wenn es ab 2032 wieder etwas weniger Schülerinnen und Schüler geben soll, sind es dann immer noch mehr als heute.