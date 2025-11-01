logo!: 10 Erfindungen von Deutschen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Sie sind weltberühmt:10 Erfindungen von Deutschen
Diese Dinge verdanken wir deutschen Erfinderinnen und Erfindern.
Coole Kiste
Eigentlich wollte Professor Carl Linde 1877 nur bei einem Preisausschreiben mitmachen. Er entwickelte die „Kälteerzeugungsmaschine“. Heute nennen wir's einfach kurz und knapp: „Kühlschrank“.
Quelle: caro / Westermann, Klaus
Was würdet ihr gerne erfinden und wie sollen eure Erfindungen heißen? Kommentiert es hier:
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
1 Kommentar
- MM
Ich komme aus Österreich, aber ich würde gerne eine Treppe in den Weihnachtsbaum einbauen und eine Eieranmal- Maschine für Ostern erfinden.