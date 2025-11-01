  3. Suche

logo!: 10 Erfindungen von Deutschen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Sie sind weltberühmt:10 Erfindungen von Deutschen

Diese Dinge verdanken wir deutschen Erfinderinnen und Erfindern.

Kühlschrank von innen.
Erstes Auto mit Verbrennungsmotor
Verschiedene Arten und Formen
Deutsche Erfindung die Klarinette
Sonnenbrille
Die Erfindung der Kleinbild-Kamera
Entdeckung der Röntgenstrahlung
Locher
Teebeutel
Navigationssystem auf einer Landkarte

Coole Kiste

Eigentlich wollte Professor Carl Linde 1877 nur bei einem Preisausschreiben mitmachen. Er entwickelte die „Kälteerzeugungsmaschine“. Heute nennen wir's einfach kurz und knapp: „Kühlschrank“.

Quelle: caro / Westermann, Klaus

Was würdet ihr gerne erfinden und wie sollen eure Erfindungen heißen? Kommentiert es hier:

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

1 Kommentar
  • MM
    Ich komme aus Österreich, aber ich würde gerne eine Treppe in den Weihnachtsbaum einbauen und eine Eieranmal- Maschine für Ostern erfinden. 