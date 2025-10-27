logo!: Warum Schulranzen so schwer sind und was hilft

Sie drücken in die Schultern oder machen Rückenschmerzen: Schulranzen sind oft zu schwer. Wir geben Tipps, was hilft und wollen wissen, wie ist das bei euch? Kommentiert mal unten!

Warum Ranzen so schwer sind und was hilft

Habt ihr mal euren Schulranzen gewogen? Bücher, Aufgabenhefte, Trinkflasche, Brotdosen und noch viel mehr kommt da jeden Tag rein. Und das wird oft ganz schön schwer, was dem Rücken gar nicht gut tut.

Habt ihr auch manchmal Rückenschmerzen, weil euer Ranzen so schwer ist? Quelle: dpa

Aber warum sind Ranzen denn so schwer?

Auch wenn einige ein Spindfach haben, wird das nicht immer genutzt. Vor allem die Angst, Bücher zu vergessen, die für die Hausaufgaben gebraucht werden könnten, führt dazu, mehr Bücher als notwendig im Ranzen zu haben. Außerdem kostet das Hin- und Herräumen Zeit, die viele in der Schule lieber mit Freunden verbringen. Eine ziemlich verzwickte Situation!

Das tut dem Rücken gut

"Der Grund für Rückenschmerzen bei Kindern ist oft eine einseitige Belastung des Rückens", sagt Kinderarzt Simon Sporrer. Das Gute: Die Schmerzen lassen sich einfach vermeiden. Dafür hat der Arzt drei Tipps:

1. Über beide Schultern Den Schulranzen sollte man über beide Schultern tragen. So verteilt sich das Gewicht gleichmäßig. 2. Nur das, was du brauchst Nimm nur das mit, was du brauchst. Das Ausräumen des Ranzens ist genauso wichtig wie das Einräumen. 3. Der Beckengurt Nutze den Beckengurt. So können sich Schultern und Becken das Gewicht teilen.

Wie schwer darf ein Schulranzen sein?

"Es gibt keine Faustregel", sagt der Arzt. Ein Kind, das viel Sport macht, kann schwerer tragen als Kinder mit weniger Muskeln. Eine Orientierung biete aber die Zehn-Prozent-Regel: Ein Ranzen darf etwa zehn Prozent vom Körpergewicht betragen. Wenn jemand also 35 Kilogramm wiegt, darf das Gepäck etwa 3,5 Kilogramm schwer sein.

Warum Schulbücher und Hefte so schwer sind

Alle wichtigen Lerninhalte müssen reinpassen.

Lerninhalte müssen reinpassen. Die Schrift in Grundschulbüchern muss schön groß sein und nicht zu eng beieinanderstehen. Das braucht Platz.

in Grundschulbüchern muss schön groß sein und nicht zu eng beieinanderstehen. Das Arbeitshefte sind aus dicken Papier, damit sie reißfest sind, damit Schülerinnen und Schüler darin schreiben und radieren können, ohne dass sie kaputtgehen.

Kennt ihr das Problem? Wie schwer sind eure Ranzen so? Habt ihr mehr Tipps, damit man nicht so schwer schleppen muss? Kommentiert mal unten!