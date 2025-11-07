logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Sankt Martinsumzüge:Die besten Laternen-Liedtexte zum Mitsingen
"Laterne, Laterne … Sonne, Mond und Sterne!" Und wie geht’s weiter? Wir haben euch beliebte Martinslieder und ihre Texte rausgesucht - perfekt für jeden Martinsumzug.
Beliebte Martinslieder für eure Laternenzeit: Perfekt zum Mitsingen oder zum schnellen Nachschauen der Texte.
Jetzt beginnt wieder die Zeit der Sankt Martinsumzüge, die durch die Straßen ziehen - mit bunten Laternen, warmem Kinderpunsch und natürlich ganz vielen Liedern. 🎶 Seid ihr beim Singen schon textsicher? Oder gehört ihr eher zu denen, die nach der ersten Zeile nur noch "La-la-laaaa" können? 😅
Keine Sorge: Wir haben euch die bekanntesten Martinslieder herausgesucht. So könnt ihr alles noch mal üben und beim Laternenumzug richtig laut mitsingen!
Geht ihr auf einen Sankt Martinsumzug und was ist euer Lieblingslied? Schreibt's uns in die Kommentare!
13 Kommentare
- Ll
Kommt wir wollen Laterne laufen aus der Kindheit und jetzt Lichterkinder
- 🥾M⛰️
Ich gehe,das Lied ist sehr schön 🤗 Grüße 🥾 M ⛰️
- waui
Ich hab Dienstag einen Auftritt. Da ist mein Lieblingslied Lichterkinder
- Jujo
Mein Lieblingslied ist Laterne, Laterne Aber dieses Jahr gehe ich nicht.