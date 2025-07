Teurer Schulkram!

So teuer kann Schule sein

Wenn ihr euch im vergangenen Sommer Schulbücher im Wert von 40 Euro gekauft habt, dann kostet die gleiche Menge an Schulbüchern in diesem Sommer 41,52 Euro . – weil die im Vergleich zu vor einem Jahr um 3,8 Prozent teurer geworden sind. Aber auch Farbkästen, Füller und Stifte sind etwas teurer als noch vor einem Jahr.

Schuld daran ist auch hat die Infla ...

Infla ... was? Inflation! Ja, schwieriges Wort. In kurz und knapp: Von Inflation spricht man, wenn das Geld weniger wert geworden ist. Also wenn ihr beim Schulkram-Shoppen für 40 Euro plötzlich nicht mehr so viele Schulbücher kaufen könnt wie früher. Im Video seht ihr nochmal genauer, was damit gemeint ist und wie Inflation entstehen kann.