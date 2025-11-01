logo!: Ersatzprodukte günstiger als Fleisch und Milch

Günstiger Einkaufen

Im Vergleich

In der Studie wurden die jeweiligen Ersatzprodukte direkt mit ählichen tierischen Lebensmitteln verglichen. Zum Beispiel wurde geschaut, wie teuer Pflanzenmilch im Vergleich zu Kuhmilch ist. Das Ergebnis: Im Durchschnitt sind pflanzliche Alternativen etwa fünf Prozent billiger. Das ist neu, denn noch vor drei Jahren waren Ersatzprodukte über die Hälfte teurer als Fleisch oder Milchprodukte.