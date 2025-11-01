logo!: Ersatzprodukte günstiger als Fleisch und Milch

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Zum aller ersten Mal:Ersatzprodukte günstiger als Fleisch und Milch
Eine aktuelle Studie zeigt, dass pflanzliche Lebensmittel im Supermarkt zum ersten Mal weniger kosten als Fleisch und Milchprodukte.
Menschen, die vegan leben, verzichten auf alles, was vom Tier kommt.
Günstiger Einkaufen
Wer keine tierischen Produkte wie Fleisch, Milch oder Käse isst, kann sich jetzt freuen. Denn eine neue Studie hat herausgefunden, dass pflanzliche Ersatzprodukte zum ersten Mal in fast allen deutschen Supermärkten günstiger sind als tierische Produkte.
Im Vergleich
In der Studie wurden die jeweiligen Ersatzprodukte direkt mit ählichen tierischen Lebensmitteln verglichen. Zum Beispiel wurde geschaut, wie teuer Pflanzenmilch im Vergleich zu Kuhmilch ist. Das Ergebnis: Im Durchschnitt sind pflanzliche Alternativen etwa fünf Prozent billiger. Das ist neu, denn noch vor drei Jahren waren Ersatzprodukte über die Hälfte teurer als Fleisch oder Milchprodukte.
