Jetzt wird es etwas kompliziert: Frutarier streben an, sich nur von Obst und Gemüse zu ernähren, die ohne Beschädigung der Pflanze gewonnen wurden. Also: Ein Apfel vom Baum ist okay - danach lebt der Baum ja immer noch. Eine Kartoffel ist dagegen nicht okay - denn da wird ja die Wurzel der Pflanze gegessen und die Pflanze kann danach nicht weiterleben. Fleisch, Fisch und alle tierischen Produkte werden nicht gegessen. Frutarische Ernährung ist aber wirklich sehr selten.