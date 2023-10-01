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Veggie, vegan, flexitarisch: Wer isst was?
Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass jemand sagt, er isst nur "vegetarisches Essen". Oder, dass sich jemand als "Veganerin" oder "Veganer" bezeichnet. Aber wisst ihr auch, was das bedeutet? Und wie man es nennt, wenn man einfach alles isst und auf nichts verzichtet? Hier kommt die Auflösung, klickt euch durch:
logo! hat am 26.11.2026 in der Sendung um 19.50 Uhr über das Thema berichtet.
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