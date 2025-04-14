Energie

Woher kommt eigentlich unsere Energie? Spoiler - aus verschiedenen Quellen! Welche Energiequellen das sind und warum darüber oft heftig diskutiert wird - das erfahrt ihr hier. Und ein paar Energie-Lifehacks gibt's obendrauf - zum Beispiel "Was tun bei Stromausfall?" und "Tipps zum Energiesparen im Alltag"!