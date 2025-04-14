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Energie - das müsst ihr wissen!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Energie

Woher kommt eigentlich unsere Energie? Spoiler - aus verschiedenen Quellen! Welche Energiequellen das sind und warum darüber oft heftig diskutiert wird - das erfahrt ihr hier. Und ein paar Energie-Lifehacks gibt's obendrauf - zum Beispiel "Was tun bei Stromausfall?" und "Tipps zum Energiesparen im Alltag"!
Energie Grafik

Fossile und Erneuerbare Energie:So wird Energie erzeugt

Fossile Energie

  1. Grafik fossile Brennstoffe

    logo!:Was sind fossile Brennstoffe?

    Video1:14
  2. Grafik Erdgas

    logo!:So entsteht Erdgas

    Video1:29
  3. Erklärstück Gaskraftwerke Pro und Kontra

    logo! erklärt:Neue Gaskraftwerke für Deutschland?

    Video1:40
  4. Blick aufs Wattenmeer mit Bohrinsel und Fragezeichen

    logo!:Gas aus dem Wattenmeer?!

  5. Lotte besucht Gasspeicher

    Energie:Lotte schaut sich einen Gasspeicher an

    Video4:11
  6. Eine Bohrinsel, eine Welle aus Erdöl und ein Heizkörper, ein Zapfhahn, ein T-Shirt, Laufschuhe und eine Plastiktüte

    logo!:Wieso Erdöl so wichtig ist

  7. CO2 klimaschädlich

    logo!:CO2 - das Problem der Fossilen Energie

Atomenergie

  1. Erklärgrafik Mini-Atomkraftwerk

    logo!:So funktionieren Atomkraftwerke

    Video0:44
  2. Ein Atomkraftwerk in Frankreich

    logo!:So wird mit Atomkraft Energie gewonnen

  3. 40 Jahre Tschernobyl

    Vor 40 Jahren:So kam es zum Atom-Unfall von Tschernobyl

Erneuerbare Energien

  1. Erneuerbare Energie

    Erneuerbare Energien :Das sind Erneuerbare Energien

  2. Bild von Windkraft- und Sonnenanlage, darauf Wolken-Grafiken und ein Blitz

    logo!:Keine Sonne, kein Wind – kein Strom?

    Video1:40
  3. Windenergie Grafik

    logo! erklärt:So kommt der Strom aus dem Windrad

    Video1:23
  4. Windräder

    Erneuerbare Energien:Dieses Land liegt beim Windkraftausbau vorne!

    mit Video1:23
  5. Grafik: So funktioniert eine Solarzelle

    logo!:Sonne = Strom?!

    Video1:09

Energiewende in Deutschland

  1. Windkrafträder im Vordergrund. Im Hintergrund steigt Rauch aus dem Braunkohlekraftwerk Neurath auf.

    logo!:Was Energiewende bedeutet

  2. Solarmodule, ein WIndrad und eine grafische Steckdose mit Stromblitzen, dazu "60%"

    logo!:Energie-Rekord in Deutschland!

  3. Erklärstück: Mehr Wärmepumpen

    logo! erklärt:Mehr Wärmepumpenheizungen

    Video1:10
  4. Grafik-Erklärstück: Schnellerer Ausbau Windkraft

    logo!:So kommen wir schneller an mehr Windkraft

    Video1:13

Energie im Alltag

  1. Ein Stecker wird aus einer Steckdose gezogen

    logo!:Energiesparen - So geht's!

  2. Stromverbrauch durch Künstliche Intelligenz

    Earth Hour:So viel Strom "frisst" die KI!

  3. Erklärgrafik Vögel Stromleitung

    logo!:Warum Stromleitungen lebensgefährlich sind

    Video1:12
  4. Erklärgrafik Stromtrassen

    logo!:Der Strom soll in den Boden

    Video1:27

Leben ohne Strom?

  1. logo!Reporter Sherif zündet im Dunklen eine Kerze an

    Sherif macht den Test:Zwei Tage ohne Strom

    Video2:51
  2. Eine dunkle Stadt von oben, darüber zwei Zeichnungen von einem gelben Blitz und einem roten Kreuz

    So könnt ihr euch vorbereiten:Tipps für Stromausfall

  3. Ein Foto auf weißem Hintergrund zeigt einen Menschen der im Dunkeln auf dem Bürgersteig läuft, daneben ist ein durchgestrichener, gelber Blitz

    logo! erklärt:Wenn der Strom ausfällt

    Video1:27
  4. Grafik: Blackout in Deutschland? Unwahrscheinlich!

    logo! erklärt:Stromausfall in Deutschland? Unwahrscheinlich!

    Video1:33