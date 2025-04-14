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Energie
Woher kommt eigentlich unsere Energie? Spoiler - aus verschiedenen Quellen! Welche Energiequellen das sind und warum darüber oft heftig diskutiert wird - das erfahrt ihr hier. Und ein paar Energie-Lifehacks gibt's obendrauf - zum Beispiel "Was tun bei Stromausfall?" und "Tipps zum Energiesparen im Alltag"!
Fossile Energie
logo!:Was sind fossile Brennstoffe?Video1:14
logo!:So entsteht ErdgasVideo1:29
logo! erklärt:Neue Gaskraftwerke für Deutschland?Video1:40
logo!:Gas aus dem Wattenmeer?!
Energie:Lotte schaut sich einen Gasspeicher anVideo4:11
Atomenergie
logo!:So funktionieren AtomkraftwerkeVideo0:44
Vor 40 Jahren:So kam es zum Atom-Unfall von Tschernobyl
Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien :Das sind Erneuerbare Energien
logo!:Keine Sonne, kein Wind – kein Strom?Video1:40
logo! erklärt:So kommt der Strom aus dem WindradVideo1:23
Erneuerbare Energien:Dieses Land liegt beim Windkraftausbau vorne!mit Video1:23
logo!:Sonne = Strom?!Video1:09
Energiewende in Deutschland
logo! erklärt:Mehr WärmepumpenheizungenVideo1:10
logo!:So kommen wir schneller an mehr WindkraftVideo1:13
Energie im Alltag
Earth Hour:So viel Strom "frisst" die KI!
logo!:Warum Stromleitungen lebensgefährlich sindVideo1:12
logo!:Der Strom soll in den BodenVideo1:27
Leben ohne Strom?
Sherif macht den Test:Zwei Tage ohne StromVideo2:51
So könnt ihr euch vorbereiten:Tipps für Stromausfall
logo! erklärt:Wenn der Strom ausfälltVideo1:27
logo! erklärt:Stromausfall in Deutschland? Unwahrscheinlich!Video1:33