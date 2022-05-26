logo! - die Kindernachrichten des ZDF
So könnt ihr euch vorbereiten:Vier Tipps bei Stromausfall
Hier erfahrt ihr, was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt - und wieso ein Stromausfall auch übers Internet ausgelöst werden kann. ⬇️
Ohne Strom geht eigentlich fast gar nichts mehr in unserem Leben: Ob Handy laden, fernsehen, Wäsche waschen, kochen, heizen, Essen im Kühlschrank kühlen - all das funktioniert bei einem Stromausfall nicht mehr. Normalerweise sind Stromausfälle in Deutschland nach ein paar Stunden wieder behoben. In Notsituationen kann es aber auch passieren, dass der Strom länger weg ist - nämlich wenn wichtige Stromleitungen stark beschädigt sind, beispielsweise durch ein Unwetter oder starke Schneefälle.
So könnt ihr euch auf einen Stromausfall vorbereiten
Stromausfall ausgelöst im Internet?!
Ein Stromausfall kann auch über das Internet ausgelöst werden. Hört sich erst mal seltsam an, aber tatsächlich ist es möglich, darüber ein komplettes Stromnetz lahmzulegen. Bei einem sogenannten Cyberwar könnte ein Land den Strom in einem anderen Land komplett ausschalten. Worum es da genau geht, erfahrt ihr in diesem Video:
Übrigens: Sherif hat in einem Selbstversuch zwei Tage lang ohne Strom gelebt. Wie das ablief, seht ihr hier:
Gar nicht so einfach:Zwei Tage ohne Strom
Der Artikel wurde zuerst am 26.05.2022 veröffentlicht.
Diesen Text hat Simone geschrieben.
