  3. Suche

Stromausfall - vier Tipps, was zu tun ist!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

So könnt ihr euch vorbereiten:Vier Tipps bei Stromausfall

Hier erfahrt ihr, was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt - und wieso ein Stromausfall auch übers Internet ausgelöst werden kann. ⬇️

Eine dunkle Stadt von oben, darüber zwei Zeichnungen von einem gelben Blitz und einem roten Kreuz

Strom weg, heißt auch Licht weg - und es wird dunkel ... 💡

Quelle: imago images | IMAGO/Emmanuele Contini; ZDF

Ohne Strom geht eigentlich fast gar nichts mehr in unserem Leben: Ob Handy laden, fernsehen, Wäsche waschen, kochen, heizen, Essen im Kühlschrank kühlen - all das funktioniert bei einem Stromausfall nicht mehr. Normalerweise sind Stromausfälle in Deutschland nach ein paar Stunden wieder behoben. In Notsituationen kann es aber auch passieren, dass der Strom länger weg ist - nämlich wenn wichtige Stromleitungen stark beschädigt sind, beispielsweise durch ein Unwetter oder starke Schneefälle.

So könnt ihr euch auf einen Stromausfall vorbereiten

Stromausfall ausgelöst im Internet?!

Ein Stromausfall kann auch über das Internet ausgelöst werden. Hört sich erst mal seltsam an, aber tatsächlich ist es möglich, darüber ein komplettes Stromnetz lahmzulegen. Bei einem sogenannten Cyberwar könnte ein Land den Strom in einem anderen Land komplett ausschalten. Worum es da genau geht, erfahrt ihr in diesem Video:

Übrigens: Sherif hat in einem Selbstversuch zwei Tage lang ohne Strom gelebt. Wie das ablief, seht ihr hier:

Gar nicht so einfach
:Zwei Tage ohne Strom

Leben ohne Strom - funktioniert das überhaupt? Sherif probiert es aus und merkt schnell, dass das gar nicht so einfach ist.
Video2:51
logo!Reporter Sherif zündet im Dunklen eine Kerze an

Der Artikel wurde zuerst am 26.05.2022 veröffentlicht.

Diesen Text hat Simone geschrieben.

Mehr zum Thema Strom

  1. Bild von Windkraft- und Sonnenanlage, darauf Wolken-Grafiken und ein Blitz

    logo!:Keine Sonne, kein Wind – kein Strom?

    Video1:40
  2. Windenergie Grafik

    logo!:So kommt der Strom aus dem Windrad

    Video1:23
  3. Grafik Stromnetzausbau

    logo!:Warum der Stromnetzausbau so wichtig ist

    Video1:33
  4. Energie Grafik
    Themenseite

    logo!:Energie und Energiekrise