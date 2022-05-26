Stromausfall - vier Tipps, was zu tun ist!

Hier erfahrt ihr, was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt - und wieso ein Stromausfall auch übers Internet ausgelöst werden kann. ⬇️

Ohne Strom geht eigentlich fast gar nichts mehr in unserem Leben: Ob Handy laden, fernsehen, Wäsche waschen, kochen, heizen, Essen im Kühlschrank kühlen - all das funktioniert bei einem Stromausfall nicht mehr. Normalerweise sind Stromausfälle in Deutschland nach ein paar Stunden wieder behoben. In Notsituationen kann es aber auch passieren, dass der Strom länger weg ist - nämlich wenn wichtige Stromleitungen stark beschädigt sind, beispielsweise durch ein Unwetter oder starke Schneefälle.

So könnt ihr euch auf einen Stromausfall vorbereiten

💡 Wenn das Licht ausfällt ... ... dann könnt ihr's euch erst mal gemütlich machen - vorausgesetzt ihr habt Kerzen, Streichhölzer oder Feuerzeuge im Haus. Aber Achtung: Brandgefahr! Am besten packt ihr die Kerzen in feuerfeste Gefäße wie Windlichter.



Hilfreich und weniger gefährlich sind Taschenlampen. Dabei ganz wichtig: Ersatzbatterien nicht vergessen! Empfehlenswert sind außerdem LED-Lampen oder solarbetriebene Lichtquellen, die ihr tagsüber im Sonnenlicht aufladen könnt. 🌡️ Wenn die Heizung ausfällt ... ... ist das im Sommer natürlich erst mal kein Problem. Im Winter heißt es dagegen: Decken und Schlafsäcke raus, damit ihr vor allem nachts nicht friert! Tagsüber hält Thermounterwäsche euren Körper zusätzlich warm. 📺 Wenn technische Geräte ausfallen ... ... dann solltet ihr jede Menge Ersatzakkus oder volle Ladestationen haben, mit denen ihr zum Beispiel auch Handys oder Laptops aufladen könnt. Fachleute raten außerdem zu einem batteriebetriebenen Radio, damit ihr jederzeit Nachrichten oder Musik hören könnt. 🍳 Wenn die Küche ausfällt ... ... gibt's erst mal nichts Warmes mehr zu essen. Klar, ohne Strom funktionieren weder Backofen noch Herd. Die Lösung: Campingkocher parat haben! Damit könnt ihr zumindest kleinere warme Mahlzeiten zubereiten. Generell empfehlen Fachleute, am besten einen Vorrat an bestimmten Lebensmitteln zu Hause zu haben, die lange haltbar sind - zum Beispiel Essen aus Konserven.

Stromausfall ausgelöst im Internet?!

Ein Stromausfall kann auch über das Internet ausgelöst werden. Hört sich erst mal seltsam an, aber tatsächlich ist es möglich, darüber ein komplettes Stromnetz lahmzulegen. Bei einem sogenannten Cyberwar könnte ein Land den Strom in einem anderen Land komplett ausschalten. Worum es da genau geht, erfahrt ihr in diesem Video:

Übrigens: Sherif hat in einem Selbstversuch zwei Tage lang ohne Strom gelebt. Wie das ablief, seht ihr hier:

