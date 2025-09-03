logo!: Erneuerbare Energien - Windkraftausbau in Europa

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Erneuerbare Energien:Und Deutschland so: Volle Windkraft voraus!
Die gute Nachricht vorne weg: In Deutschland weht in Sachen Erneuerbare Energie gerade ein richtig frischer Wind! Kein anderes Land in Europa hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres so viele Windkraftanlagen gebaut. An Land und auf dem Meer - Deutschland baut gerade richtig viele Windräder.
In Deutschland wurden dieses Jahr schon viele Windräder gebaut.
Quelle: Julian Stratenschulte/dpa
Windkraft - eine Erneuerbare Energie
Das Gute daran: Windkraft ist eine sogenannte Erneuerbare Energie. Anders als bei Erdgas oder Kohle, ist Wind eigentlich immer verfügbar. Und: Durch Windkraft entstehen auch keine Gase, die dem Klima schaden. Dass Deutschland so viele Windräder baut, ist deshalb eine gute Nachricht fürs Klima. Wie das mit der Windkraft genau funktioniert, ist hier im Video erklärt:
So läuft es mit der Windkraft ein Europa
Nicht ganz so gut läuft es allerdings, wenn man sich ganz Europa anschaut: Der Ausbau der Windenergie geht dort nicht schnell genug voran, um das Ziel der Europäischen Union zu erreichen. Bis 2030 soll nämlich fast die Hälfte des Stroms in Europa aus Windkraft kommen. Damit das klappt, muss das mit dem Bau von Windkraftanlagen in vielen Ländern noch etwas schneller gehen.
Dieser Text wurde von Meike geschrieben.
Quelle: IMAGO/Jochen Tack