An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha wird erneut gekämpft. Viele Menschen müssen fliehen. Wir erklären euch, wie es dazu kommt.

Links löscht ein thailändische Polizist ein Feuer in einem zerstörten Haus. Rechts kocht eine Familie aus Kambodscha eine Mahlzeit, nachdem sie aus dem Grenzgebiet fliehen musste. Quelle: AP/dpa/Wason Wanichakorn | dpa/Heng Sinith

Thailand und Kambodscha liegen in Südostasien und grenzen direkt aneinander. An der Grenze greifen Soldaten beider Länder einander an. Hunderttausende Menschen fliehen aus ihren Dörfern im Grenzgebiet, weil es dort zu gefährlich ist. Es gibt einige Tote und Verletzte auf beiden Seiten.

Dabei hatten Thailand und Kambodscha vor etwa sechs Wochen eine Waffenruhe vereinbart. Trotzdem beschuldigt aktuell jede Seite die andere, den Streit begonnen zu haben.

Warum streiten die Länder?

Der Streit ist sehr alt: Es gibt ihn seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals gehörte Kambodscha zu Frankreich. Die französische Regierung legte die Grenze zwischen Kambodscha und Thailand fest und zeichnete Karten. Doch auf einigen dieser Karten verlief die Grenze anders, als Thailand es erwartet hatte. Dadurch fühlte sich Thailand ungerecht behandelt. Das führte zu Streit, der bis heute anhält.

Besonders ein Ort sorgt bis heute für Konflikte: der alte Tempel Prasat Preah Vihear. Für beide Länder ist er sehr wichtig, weil er eine große Rolle in ihrer Geschichte und Religion spielt.

Wie geht es weiter?

Im Moment ist die Lage sehr angespannt. Die Kämpfe könnten sich weiter ausbreiten, sagen Experten. Deutsche Behörden warnen davor, in das Grenzgebiet zu reisen.

Viele Menschen hoffen, dass Thailand und Kambodscha wieder miteinander sprechen. Denn nur mit neuen Gesprächen kann der Konflikt friedlich gelöst werden.

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.