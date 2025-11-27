Kurz und knapp in Bildern:
Hochwasser bis zur Hüfte
Hier in einem Vorort von Hat Yai ist nach einem heftigen Regen alles überflutet. Die Menschen müssen durch die Wassermassen laufen.
Thailand liegt in Asien. Im Süden des Landes hat es sehr heftig geregnet
. Wegen dieses Extremwetters
werden viele Orte überflutet
. Mehr als 2,7 Millionen Menschen
sind von den Überschwemmungen betroffen, sagt eine thailändische Behörde. Seit Beginn der Flut sind mindestens 33 Menschen gestorben
und viele haben ihr Zuhause verloren
.
Besonders schlimm ist es in der Stadt Hat Yai. Dort kann man nicht mehr auf den Straßen laufen oder fahren. Einige Autos und Häuser stehen fast komplett im Wasser.
Wie den Menschen geholfen wird
Viele Menschen mussten sich auf ihre Dächer flüchten, weil es durch das Wasser keinen anderen Fluchtweg mehr gab. Sie hoffen, dass sie vom Dach aus gerettet werden können. Bei den Rettungsaktionen hilft auch das Militär mit. Weil viele Menschen kaum noch Lebensmittel haben, werden Essen und andere wichtige Dinge aus Hubschraubern abgeworfen. So können die Menschen versorgt werden.
Es gibt Hoffnung
Laut Wetteramt soll der Regen bis Montag nachlassen – das berichtet eine thailändische Zeitung. Dann könnten die Fluten langsam zurückgehen. Aber die Spuren der Wassermassen werden wohl noch eine Zeit lang zu sehen sein.
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.