Thailand: Schwere Überschwemmungen im Süden

Alles steht unter Wasser:Heftige Überschwemmungen in Thailand

Straßen stehen unter Wasser, Häuser sind kaputt und es gibt wenig Essen – das ist gerade im Süden von Thailand los. Denn dort gibt es schlimme Überschwemmungen.

Kurz und knapp in Bildern:
Viele Menschen müssen durch das Wasser laufen. Ein Mann trägt seinen Hund im Arm.
Die Straße und die Autos stehen in einem Vorort von Hat Yai unter Wasser.
Anwohner sind durch das Wasser in ihren Häusern gefangen. Deshalb bekommen sie Essen von Helfern.
Menschen laufen durch das Hochwasser im Gebiet Songkhla. Überall schwimmen Gegenstände herum.

Hochwasser bis zur Hüfte

Hier in einem Vorort von Hat Yai ist nach einem heftigen Regen alles überflutet. Die Menschen müssen durch die Wassermassen laufen.

Thailand liegt in Asien. Im Süden des Landes hat es sehr heftig geregnet. Wegen dieses Extremwetters werden viele Orte überflutet. Mehr als 2,7 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen, sagt eine thailändische Behörde. Seit Beginn der Flut sind mindestens 33 Menschen gestorben und viele haben ihr Zuhause verloren.
Besonders schlimm ist es in der Stadt Hat Yai. Dort kann man nicht mehr auf den Straßen laufen oder fahren. Einige Autos und Häuser stehen fast komplett im Wasser.

Wie den Menschen geholfen wird

Viele Menschen mussten sich auf ihre Dächer flüchten, weil es durch das Wasser keinen anderen Fluchtweg mehr gab. Sie hoffen, dass sie vom Dach aus gerettet werden können. Bei den Rettungsaktionen hilft auch das Militär mit. Weil viele Menschen kaum noch Lebensmittel haben, werden Essen und andere wichtige Dinge aus Hubschraubern abgeworfen. So können die Menschen versorgt werden.

Es gibt Hoffnung

Laut Wetteramt soll der Regen bis Montag nachlassen – das berichtet eine thailändische Zeitung. Dann könnten die Fluten langsam zurückgehen. Aber die Spuren der Wassermassen werden wohl noch eine Zeit lang zu sehen sein.
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

