Straßen stehen unter Wasser, Häuser sind kaputt und es gibt wenig Essen – das ist gerade im Süden von Thailand los. Denn dort gibt es schlimme Überschwemmungen.

Kurz und knapp in Bildern:

Hochwasser bis zur Hüfte Hier in einem Vorort von Hat Yai ist nach einem heftigen Regen alles überflutet. Die Menschen müssen durch die Wassermassen laufen. Quelle: IMAGO/Xinhua

sehr heftig geregnet. Wegen dieses überflutet. Mehr als 2,7 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen, sagt eine thailändische Behörde. Seit Beginn der Flut sind mindestens 33 Menschen gestorben und viele haben ihr Zuhause verloren. Thailand liegt in Asien. Im Süden des Landes hat es. Wegen dieses Extremwetters werden viele Ortesind von den Überschwemmungen betroffen, sagt eine thailändische Behörde. Seit Beginn der Flut sindund viele haben ihr

Besonders schlimm ist es in der Stadt Hat Yai. Dort kann man nicht mehr auf den Straßen laufen oder fahren. Einige Autos und Häuser stehen fast komplett im Wasser.

Wie den Menschen geholfen wird

Viele Menschen mussten sich auf ihre Dächer flüchten, weil es durch das Wasser keinen anderen Fluchtweg mehr gab. Sie hoffen, dass sie vom Dach aus gerettet werden können. Bei den Rettungsaktionen hilft auch das Militär mit. Weil viele Menschen kaum noch Lebensmittel haben, werden Essen und andere wichtige Dinge aus Hubschraubern abgeworfen. So können die Menschen versorgt werden.

Es gibt Hoffnung

Laut Wetteramt soll der Regen bis Montag nachlassen – das berichtet eine thailändische Zeitung. Dann könnten die Fluten langsam zurückgehen. Aber die Spuren der Wassermassen werden wohl noch eine Zeit lang zu sehen sein.