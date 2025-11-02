logo!: Wie der Tag der Toten weltweit gefeiert wird

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Bunt, fröhlich und mit Skeletten:Wie der Tag der Toten weltweit gefeiert wird
Der Día de Muertos ist das mexikanische Fest zum Tag der Toten. Doch nicht nur dort wird es gefeiert. Wir geben euch Einblicke, wie der Tag in Mexiko und weltweit gefeiert wird.
Schaurig schöne Umzugswägen
Ein Wagen ist bunter, gruseliger und größer als der andere. Auf der großen Parade anlässlich des Tages der Toten in Mexiko-Stadt überbieten sich die Festwagen mit ihrer Dekoration.
Quelle: dpa | Felix Marquez