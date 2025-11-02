  3. Suche

logo!: Wie der Tag der Toten weltweit gefeiert wird

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Bunt, fröhlich und mit Skeletten:Wie der Tag der Toten weltweit gefeiert wird

Der Día de Muertos ist das mexikanische Fest zum Tag der Toten. Doch nicht nur dort wird es gefeiert. Wir geben euch Einblicke, wie der Tag in Mexiko und weltweit gefeiert wird.

Ein großer Festwagen mit einer meterhohen weiblichen Totenkopf-Puppe und vielen weiteren bunten Totenköpfen als Dekoration zieht eine Parade entlang.
Menschen in Kostümen der mexikanischen Kultur nehmen an der Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt teil.
Kostümierte Teilnehmer marschieren bei der Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt.
Menschen aus Polen, gekleidet in Kostümen der mexikanischen Kultur, nehmen an der Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt teil.
Eine junge Frau sitzt in der Hocke zwischen blumenüberhäuften Gräbern. Es ist Nacht und die Kerzen, die auf den Gräbern stehen, leuchten hell und sondern hellen Rauch ab.
Viele bunte Blumensträuße stecken an den Gräbern des Monumentalfriedhofs in Turin.
Aufwändig geschminkt sieht eine Teilnehmerin der Parade zum Tag der Toten in Frankfurt am Main in die Kamera.

Schaurig schöne Umzugswägen

Ein Wagen ist bunter, gruseliger und größer als der andere. Auf der großen Parade anlässlich des Tages der Toten in Mexiko-Stadt überbieten sich die Festwagen mit ihrer Dekoration.

Quelle: dpa | Felix Marquez

Mehr zum Thema

  1. Auf dem Bild sind zwei bemalte Totenköpfe und ein wie ein Totenkopf geschminktes Mädchen zu sehen.
    1:28 min

    logo!:Das ist der Tag der Toten

  2. Ein Altar ist orange geschmückt, darauf stehen Skelettköpfe. Um ihn herum stehen Menschen.

    logo!:Party zum "Tag der Toten"

Aktuelle News