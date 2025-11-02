logo!: Wie der Tag der Toten weltweit gefeiert wird

02.11.2025 | 16:26

Der Día de Muertos ist das mexikanische Fest zum Tag der Toten. Doch nicht nur dort wird es gefeiert. Wir geben euch Einblicke, wie der Tag in Mexiko und weltweit gefeiert wird.