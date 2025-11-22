Trumps Plan für die Ukraine: Was drinnen steht

Mit 28 Punkten zum Frieden?!:Trumps Plan für die Ukraine
Ein Friedensplan der US-Regierung von Präsident Donald Trump soll den Krieg zwischen der Ukraine und Russland beenden. Wir erklären, warum er kritisiert wird und was darin steht.
Deshalb wird darüber gerade diskutiert.22.11.2025 | 1:22 min
Der Friedensplan ist noch nicht vollständig veröffentlicht worden. Ein paar der 28 Punkte sind dennoch schon bekannt:
Die aktuell umkämpften Gebiete Krim, Donezk und Luhansk sollen ein Teil von Russland werden. Auch Teile der Regionen Saporischschja und Cherson würden dann zu Russland gehören.
Nach dem Plan soll die Ukraine darauf verzichten, der NATO beizutreten. Das soll sie sogar in ihrer Verfassung festhalten.
Eine andere Abmachung des Plans sieht vor, dass in der ukrainischen Armee dann nicht mehr als 600.000 Soldatinnen und Soldaten sein sollen.
Wie konkret die Ukraine vor weiteren Angriffen geschützt werden soll, ist bisher noch nicht klar. Laut dem Plan wird sie sich aber auf "zuverlässige Sicherheitsgarantien" verlassen können. Was das genau heißt, ist nicht klar.
Ob der Plan wirklich von der Ukraine und Russland unterschrieben wird, ist noch nicht klar. Politiker und Politikerinnen in der EU, in der Ukraine und in Russlandüberlegen jetzt, wie es mit Plan weitergehen kann.