Trumps Plan für die Ukraine: Was drinnen steht

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Mit 28 Punkten zum Frieden?!:Trumps Plan für die Ukraine

Ein Friedensplan der US-Regierung von Präsident Donald Trump soll den Krieg zwischen der Ukraine und Russland beenden. Wir erklären, warum er kritisiert wird und was darin steht.

Auf dem Bild sieht man zwei gezeichnete Hände, die sich schütteln. Über ihnen sind drei Fragezeichen. Neben den Händen sind zwei Flaggen. Die gelb-blaue Flagge der Ukraine und die weiß-blau-rote Flagge von Russland. Rechts daneben ist eine Zeichnung eines Friedensplans.
Deshalb wird darüber gerade diskutiert.22.11.2025 | 1:22 min
Der Friedensplan ist noch nicht vollständig veröffentlicht worden. Ein paar der 28 Punkte sind dennoch schon bekannt:

Ob der Plan wirklich von der Ukraine und Russland unterschrieben wird, ist noch nicht klar. Politiker und Politikerinnen in der EU, in der Ukraine und in Russland überlegen jetzt, wie es mit Plan weitergehen kann.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

