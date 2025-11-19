Wird KiKA abgeschafft? Klares Nein!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Kein KiKA mehr?!:Nein, KiKA wird nicht abgeschaltet!
"Aus für KiKA!" "KiKA wird abgeschafft?!" Seit einigen Tagen tauchen viele solcher Überschriften im Internet auf. Was steckt dahinter?
Auch viele von euch haben uns gefragt: Wird KiKA und logo! abgeschafft? Wir können euch beruhigen: KiKA wird es weiter geben!
KiKA bleibt und wird nicht abgeschafft!
Quelle: KiKA
Worum geht's
Am 1.12 tritt ein neuer Reformstaatsvertrag in Kraft. Darin steht unter anderem: KiKA soll von einem klassischen Fernsehsender zu einem rein digitalen Angebot umgebaut werden. Allerdings nicht sofort, sondern bis 2033.
Was das heißt
Viele Details stehen noch nicht fest. Möglich ist aber zum Beispiel, dass es auch einen Livestream mit einem festen Programm gibt - sozusagen einen Online-Sender. Und eines steht ganz sicher fest: KiKA (und logo!) gibt es weiter!