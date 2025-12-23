Kein Stau mehr: Die Rahmedetalbrücke wurde eröffnet

Stau ohne Ende?! Hier nicht mehr: Die Rahmedetalbrücke der Autobahn A45 in Lüdenscheid ist seit Montag für alle wieder befahrbar – und das viel früher als alle dachten.

Nach vier Jahren können wieder Autos aller Arten über die Rahmedetalbrücke fahren. Quelle: action press | Christoph Hardt

Es wurde gefeiert wie ein Fest: Am Montag wurde ein Teil der neuen Brücke feierlich eröffnet. Sogar Politiker wie der Bundeskanzler Friedrich Merz waren bei der Eröffnung dabei. Danach hieß es endlich: Volle Fahrt voraus! Autos und Lastwagen dürfen nun wieder über die Brücke fahren.

Richtig viel Stau

Die alte Brücke war seit 2021 kaputt und musste plötzlich gesperrt werden. Deshalb gab es in Lüdenscheid viel Stau und lauten Verkehr. Jetzt hoffen alle, dass es wieder ruhiger wird. Die neue Brücke wurde schneller gebaut als gedacht. Spätestens im Jahr 2027 soll sie komplett fertig sein.

Besonders schnell?

Vier Jahre Bauzeit – das klingt erst mal gar nicht so schnell. Warum das für Brückenreparaturen trotzdem ziemlich fix ist und warum es überhaupt so schwer ist, Brücken zu reparieren, erfahrt ihr in diesem Video:

So viel Arbeit steckt in der Reparatur einer Autobahnbrücke. 23.12.2025 | 1:33 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.