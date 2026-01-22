  3. Suche

Grönland und Trump: Deshalb schaut die ganze Welt nach Davos

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Weltwirtschaftsforum in Davos:Trump und Grönland: Wie geht es nun weiter?

US-Präsident Trump hat vor kurzem gesagt, dass Grönland Teil der USA werden soll. Viele Länder in Europa sind damit nicht einverstanden. Deshalb gab's Streit.

Will Donald Trump, dass Grönland ein Teil der USA wird oder nicht? So ganz klar, ist das gerade nicht. Bei seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, sagte er, dass er zumindest keine Gewalt dafür einsetzen werde.

Deal rund um Grönland?

Da waren viele in Europa schon ziemlich erleichtert, denn vor einigen Tagen hatte er Gewalt noch nicht ausgeschlossen. Und später am Abend nach seiner Rede scheint es im Streit um Grönland, nun sogar eine Art Einigung gegeben zu haben.

US-Präsident Donald Trump spricht am 22. 1. 2026 beim Treffen des „Friedensrats“ im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

US-Präsident Donald Trump verkündete am Abend nach seiner Rede eine erste Einigung.

Quelle: AP

Was dabei genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob Trump seinen Plan aufgibt, dass Grönland Teil der USA wird. Doch in den Sozialen Medien verkündete er, dass es ein Abkommen rund um Grönland geben werde. Dafür sollen nun weitere Gespräche und Verhandlungen geführt werden.

Was ist das für ein Treffen in Davos?

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz treffen sich jedes Jahr Vetreterinnen und Vertreter von Politik und von großen Firmen. Im Video erfahrt ihr mehr darüber:

Dieser Text wurde von Felix geschrieben.

logo! hat am 21. Januar 2025 über dieses Thema berichtet:

Sendung TN 210126

Themen des Tages: Wirtschaftstreffen Davos / KI und Hausaufgaben / Hochbegabte Kuh / Die drei ??? im Kino / Moderation: Maral

21.01.2026 | 10:44 min

Mehr zum Grönland-Streit

  1. Warum Trump Grönland haben will

    logo!:Warum Trump jetzt Grönland haben will

    Video1:32
  2. Grönländischer Hafen mit Booten auf der linken Seite, auf der rechten Seite Eisbären im Schnee, in der Mitte des Bildes eine Inuit in traditioneller Kleidung

    logo!:Das ist Grönland!

  3. Land kaufen Grafik

    logo!:Kann man ein Land einfach kaufen?

    Video1:13
  4. Grönland

    logo!:Warum Trump Grönland so wichtig ist

    Video0:57

Aktuelle News