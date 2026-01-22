Grönland und Trump: Deshalb schaut die ganze Welt nach Davos

US-Präsident Trump hat vor kurzem gesagt, dass Grönland Teil der USA werden soll. Viele Länder in Europa sind damit nicht einverstanden. Deshalb gab's Streit.

Trump und Grönland: Wie geht es nun weiter?

Will Donald Trump, dass Grönland ein Teil der USA wird oder nicht? So ganz klar, ist das gerade nicht. Bei seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, sagte er, dass er zumindest keine Gewalt dafür einsetzen werde.

logo! : Darum will Trump Grönland haben Er möchte, dass die größte Insel der Welt den USA gehört. Video 1:32

Deal rund um Grönland?

Da waren viele in Europa schon ziemlich erleichtert, denn vor einigen Tagen hatte er Gewalt noch nicht ausgeschlossen. Und später am Abend nach seiner Rede scheint es im Streit um Grönland, nun sogar eine Art Einigung gegeben zu haben.

US-Präsident Donald Trump verkündete am Abend nach seiner Rede eine erste Einigung. Quelle: AP

Was dabei genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob Trump seinen Plan aufgibt, dass Grönland Teil der USA wird. Doch in den Sozialen Medien verkündete er, dass es ein Abkommen rund um Grönland geben werde. Dafür sollen nun weitere Gespräche und Verhandlungen geführt werden.

Was ist das für ein Treffen in Davos?

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz treffen sich jedes Jahr Vetreterinnen und Vertreter von Politik und von großen Firmen. Im Video erfahrt ihr mehr darüber:

logo! : Was genau ist das Weltwirtschaftsforum? Was das für ein Treffen in Davos ist und warum es das gibt. Video 1:30

Dieser Text wurde von Felix geschrieben.

logo! hat am 21. Januar 2025 über dieses Thema berichtet: