Iran: Was passiert gerade zwischen Iran, Israel und den USA?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Angriffe im Nahen Osten:Was passiert gerade zwischen Iran, Israel und den USA?
‼️ USA und Israel haben Ziele in Iran angegriffen. Der Iran antwortete mit Angriffen auf Israel und US-Stützpunkte. Was genau passiert – und warum der Streit genau jetzt eskaliert ist, erklären wir euch hier.
Zwischen Israel und Iran gibt es schon lange Streit. Obwohl es gerade Gespräche gab, um die Lage zu beruhigen, haben Israel und die USA Samstagmorgen Ziele in Iran angegriffen. Sie wollen vor allem Orte treffen, an denen Raketen gelagert oder gebaut werden.
Kurz darauf reagierte der Iran mit eigenen Angriffen auf Israel und auf Orte in der Region, an denen US‑Soldaten arbeiten. Die Lage im Nahen Osten ist sehr angespannt.
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 28.02.2026.