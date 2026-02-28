Iran: Was passiert gerade zwischen Iran, Israel und den USA?

In den vergangenen Wochen wurde über das Atomprogramm des Irans verhandelt. Das Ziel der USA: Sie wollen verhindern, dass die iranischen Machthaber Atomwaffen entwickeln. Bei den Verhandlungen gab es aber keine Einigung. Die iranische Regierung behauptet, dass das Atomprogramm zum Beispiel nur zur Stromerzeugung dient und sie keine Atombombe bauen wollen. Fachleute glauben aber, dass das nicht stimmt.



Ein weiterer möglicher Grund für die Angriffe ist, dass Donald Trump einen Machtwechsel in Iran erreichen möchte. Denn die iranischen Machthaber schränken die Freiheit der Menschen stark ein und unterdrücken sie.