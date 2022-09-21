Proteste in Iran:Wie die Menschen dort ihr Leben riskieren

Seit Ende Dezember protestieren immer mehr Menschen in dem Land Iran gegen ihre Regierung. Die geht hart gegen die Protestierenden vor. Trotzdem gehen die Menschen auf die Straße.

Viele Menschen in Iran sind wütend und verzweifelt, weil sie sich kaum noch etwas kaufen können. Dem Land geht es wirtschaftlich schlecht.

Solche Proteste in Iran sind sehr mutig, denn die Regierung tut alles, um sie aufzuhalten - auch mit Gewalt. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. Auch in der Vergangenheit hat es immer wieder Proteste in Iran gegeben, die von der Regierung brutal niedergeschlagen wurden. Dabei geht es den Menschen vor allem auch um mehr Freiheit.

Warum die Menschen protestieren

Das steckt hinter den Protesten der letzten Wochen. 10.01.2026 | 1:29 min

Wie viele Menschen diesmal protestieren und was die Regierung dagegen unternimmt, ist nicht genau klar. Denn seit fast zwei Tagen hat die iranische Regierung das Internet für die Menschen im Land abgeschaltet. So will sie verhindern, dass die Menschen sich zu Protesten verabreden. Außerdem wollen sie nicht, dass Videos und Fotos der Proteste weltweit zu sehen sind. Wenige Menschen schaffen es aber trotzdem diese Sperren zu umgehen.

Manche Menschen schaffen es, Videos und Fotos der Proteste ins Internet zu stellen. Quelle: AP

Viele hoffen nun, dass die Proteste diesmal dabei helfen, dass sich in Iran etwas ändert und es den Menschen dort bald besser geht.

Diesen Text hat Katrin geschrieben.